iPhone 16 : des fuites suggèrent que les modèles phares d'Apple pourraient gagner en puissance grâce à l'IA

On n'a pas encore entendu beaucoup de rumeurs ou de fuites concernant l'iPhone 16 – la série n'est attendue qu'en septembre, après tout – mais on a maintenant une idée de la puissance que pourrait avoir le chipset des prochains téléphones phares d'Apple pour 2024.

Selon le spécialiste Nguyen Phi Hung (via Wccftech), le futur processeur A18 Pro atteindrait 3 500 en tests monocœur et 8 200 en tests multicœur (où plusieurs tâches sont exécutées en parallèle) sur le logiciel standard Geekbench 6.

C'est définitivement le premier de ces deux chiffres qui est le plus impressionnant : un score monocœur aussi élevé le place à environ 14 % au-dessus des propres puces M3 d'Apple et environ 23 % plus rapide que les scores prévus pour le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (attendu plus tard cette année et qui devrait alimenter plusieurs appareils Android haut de gamme).

Les scores multicœurs sont moins impressionnants – selon ce benchmark, le Snapdragon 8 Gen 4 devrait être 29% plus rapide. Cependant, comme le souligne Wccftech, la conception architecturale des puces peut être différente, ce qui influencera l'efficacité globale et la consommation d'énergie des processeurs une fois intégrés dans les téléphones.

Apple A18 Pro GB6 score is said to be 3500/8200.January 30, 2024 See more

Modèles Apple actuels

iPhone 15 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max possèdent tous deux une puce A17 Pro, qui obtient 2 906 en monocœur et 7 231 en multicœur, donc on peut voir le type d'améliorations qui pourraient être en chemin – avec les réserves que les benchmarks ne racontent qu'une partie de l'histoire de la performance, et que le développement du processeur n'est peut-être pas encore terminé.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus utilisent quant à eux le processeur A16 Bionic, donc les modèles iPhone 16 moins chers pourraient être équipés de l'A17 Pro cette fois-ci. Cela dit, on a entendu une rumeur selon laquelle Apple pourrait intégrer le même processeur dans tous ses modèles d'iPhone 2024, donc on devra attendre et voir.

D'autres fuites précoces concernant l'iPhone 16 suggèrent que les nouveaux téléphones pourraient être équipés d'un nouveau bouton pour prendre des photos et des vidéos, et que certains modèles pourraient augmenter la quantité de RAM intégrée également.

Si ces scores de benchmarks fuités s'avèrent exacts, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront difficiles à surpasser en termes de performance – ce qui pourrait être utile pour toutes les fonctionnalités d'IA qu'Apple est censé préparer.