iOS 18 rendra votre iPhone plus reposant grâce à de nouveaux sons de fond et à des améliorations du mode sombre

La plupart d'entre nous n'auront pas iOS 18 sur leurs iPhones avant septembre, mais le logiciel est maintenant dans sa phase bêta pour les développeurs, avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées régulièrement - y compris des améliorations utiles pour les sons d'arrière-plan et le mode sombre.

Tout d'abord, les sons d'arrière-plan, comme l'a repéré MacRumors. Depuis l'arrivée d'iOS 15 en 2021, il est possible de faire jouer à votre iPhone un bruit ambiant pour vous aider à vous détendre ou à vous concentrer, avec des options telles que le bruit de l'océan ou de la pluie qui tombe.

Désormais, deux nouveaux sons viennent s'ajouter aux six existants : Nuit et Feu. Selon Gizchina, le premier comprend des sons de vents doux et de grillons, tandis que le second comprend des sons de feu crépitant et éclatant.

En supposant que ces nouvelles boucles restent en place pendant les tests bêta, vous aurez encore plus d'options pour les bruits de fond. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en ouvrant le menu Accessibilité dans les réglages d'iOS, puis en appuyant sur Audio et visuel et sur Sons de fond.

Les iPhones deviennent sombres avec iOS 18

L'iPhone 15 Pro Max recevra iOS 18 (Image credit: Future)

Un autre changement, selon le Tom's Guide, concerne les icônes de l'écran d'accueil : il semble que toutes les icônes d'applications seront désormais forcées à adopter un look en mode sombre, même si le développeur de l'application n'a pas spécifiquement configuré une apparence alternative pour l'application.

Cela devrait se traduire par une meilleure expérience visuelle lorsque vous passez en mode sombre sur votre iPhone, même si, d'après les premiers tests, il semble que ces icônes forcées en mode sombre ne soient pas aussi esthétiques que celles spécifiquement créées par les développeurs.

Ensemble, ces mises à jour devraient vous aider à vous détendre après une longue journée d'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez réduire l'intensité de l'écran de votre iPhone et diffuser les sons d'une nuit calme ou d'un feu de camp crépitant pour vous détendre avant d'aller vous coucher.

Ces dernières semaines, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à iOS 18, notamment des fonds d'écran dynamiques et la prise en charge du RCS. La version bêta publique du logiciel devrait être disponible dans le courant du mois, et la version finale sera lancée en septembre avec l'iPhone 16.