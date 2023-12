Apple vient de lancer un moyen astucieux de protéger votre iPhone contre les voleurs

Si vous craignez que quelqu'un vous vole votre iPhone et vous efface vos données, vous devriez peut-être mettre à jour votre téléphone. En effet, la dernière version bêta de l'iOS 17.3 d'Apple contient une nouvelle fonctionnalité de sécurité ingénieuse qui peut déjouer les voleurs les plus rusés.

Comme l'a repéré le Wall Street Journal, la version bêta contient une nouvelle fonctionnalité appelée "Stolen Device Protection" (protection des appareils volés) qui peut servir de dernière ligne de défense si votre iPhone a été volé et que le malfaiteur a eu accès à votre code d'accès. En l'activant, vous pourriez mettre fin à ses projets pour de bon.

Sans cette nouvelle fonctionnalité, un voleur n'a besoin que de votre code d'accès. Il peut alors ouvrir votre iPhone, modifier votre mot de passe Apple ID pour vous empêcher d'effacer l'appareil à distance, désactiver la fonction Find My, puis consulter tous les mots de passe enregistrés pour vos comptes, vos cartes de crédit et bien d'autres choses encore.

Cela signifie qu'ils ont un accès très large, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'espionner votre code d'accès par-dessus votre épaule avant de récupérer votre téléphone. Et une fois qu'ils ont modifié votre mot de passe Apple ID, vous ne pouvez même pas les arrêter à distance.

Une solution sécurisée par Apple

(Image credit: Shutterstock)

Avec la fonction Protection contre le vol d'appareil, les choses fonctionnent différemment. Lorsqu'elle est activée, certaines actions importantes - comme l'affichage des mots de passe, la désactivation du mode Perdu, l'effacement du contenu et plus encore - nécessitent Face ID ou Touch ID, et non un code d'accès. L'ajout de l'authentification biométrique rend l'accès à ces zones vitales de votre téléphone beaucoup, beaucoup plus difficile pour les voleurs, ce qui, espérons-le, empêchera un bouleversement catastrophique de votre vie numérique.

Et la nouvelle fonctionnalité va encore plus loin. Lorsque quelqu'un tente d'effectuer des actions très sensibles, comme changer le mot de passe de votre Apple ID ou modifier le code d'accès du téléphone, il devra s'authentifier avec Face ID ou Touch ID, attendre une heure, puis utiliser à nouveau Face ID ou Touch ID.

Cela ne s'applique pas si votre téléphone se trouve dans un endroit familier, comme votre domicile ou votre lieu de travail. Ainsi, alors que les voleurs s'efforceront probablement de faire des dégâts sur votre appareil où qu'ils l'emmènent, vous devriez être en mesure d'effectuer ces changements vous-même sous réserve que vous ne vous trouviez pas dans un endroit inconnu. Même si c'est le cas, vous devrez simplement attendre un peu plus longtemps qu'avant. Cela vaut la peine en échange d'une meilleure sécurité.

La protection contre les appareils volés est une fonctionnalité facultative que vous pouvez activer dans Réglages > Face ID & Passcode > Protection, à condition que vous utilisiez la version bêta 17.3 d'iOS sur l'un des modèles des meilleurs iPhones. Cela vaut la peine de l'activer pour votre tranquillité d'esprit - on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin.