Comment changer votre mot de passe Apple ID ou le réinitialiser ?

Votre identifiant Apple vous permet d’accéder à toutes les applications et à tous les services de la société. Peu importe que vous utilisiez un appareil sous macOS, iPadOS, ou iOS. De ce fait, il n’est pas surprenant que la firme de Cupertino vous réclame un mot de passe complexe et confidentiel. Celui-ci s’avère on ne peut plus crucial pour votre sécurité digitale.

Changer votre mot de passe fréquemment peut contribuer à protéger votre compte contre tout accès non autorisé sur le long terme et vous assurer que vos informations et données personnelles ne sont jamais compromises. Pour comprendre l’importance d’une telle sécurité, pensez à tous les services auxquels un hacker pourrait avoir accès s’il était compromis. iCloud, Mail, Contacts, Photos, et Keychain sont justes quelques exemples.

Nous avons créé ce guide rapide pour vous expliquer comment changer ou réinitialiser votre mot de passe. Après avoir lu ce dernier, vous serez sûr de garder votre compte en sécurité. Nous avons utilisé une tablette sous iPadOS pour réaliser ce tutoriel. Mais le processus reste le même sous macOS et iOS.

Cliquez sur votre nom puis sur « Mot de passe et Sécurité » (Image credit: Darcy French)

Vous devriez maintenant voir l’option « Changer votre mot de passe » apparaître en bleu, en haut de l’écran. C’est ici que vous allez vous rendre pour modifier votre mot de passe. A partir de ce menu, vous pouvez également activer une authentification à double facteur (2FA) et saisir votre numéro ou adresse mail de récupération (plus de détails ci-dessous). Pour le moment, cliquez sur « Changer votre mot de passe ».

Ensuite, vous devez renseigner votre mot de passe actuel. Celui qui déverrouille votre appareil Apple au démarrage.

Si vous activez l’authentification à double facteur, saisissez le code présent ici. (Image credit: Darcy French)

Renseignez vos ancien et nouveau mot de passe. (Image credit: Darcy French)

Après avoir saisi votre ancien et votre nouveau mot de passe, appuyez sur « Modifier ». Voila ! Vous avez maintenant mis à jour votre mot de passe.

Cependant, si vous réalisez que vous avez oublié votre mot de passe, au moment de cette étape, la partie suivante de ce tutoriel va vous être très utile. Elle vous aide en effet à réinitialiser votre mot de passe.

Nous ne le savons que fort bien : les mots de passe sont faciles à oublier. Mais inutile de stresser pour cela, car réinitialiser votre mot de passe Apple demeure relativement simple.

Pour récupérer l’accès à votre compte, suivez les étapes mentionnées plus haut jusqu’à atteindre « Changer votre mot de passe » sur l’écran (plus exactement celle où l’on vous demande d’entrer l’ancien et le nouveau mot de passe). En bas de cette fenêtre, vous observerez l’option « Mot de passe oublié ». Cliquez dessus. On vous demandera ensuite d’entrer votre numéro de téléphone (celui désigné pour la récupération). Saisissez votre numéro, vous allez recevoir un code à six chiffres à renseigner dans le champ requis ci-dessous.

Entrez votre numéro de téléphone pour recevoir le code, nécessaire pour prouver votre identité. (Image credit: Darcy French)

Après avoir rentré ce code, vous pouvez choisir votre nouveau mot de passe. (Image credit: Darcy French)

C’est fait, votre mot de passe Apple est réinitialisé !