Google One VPN ferme définitivement - voici les meilleures alternatives

Utilisez-vous le service VPN de Google One ? Si c'est le cas, nous avons de mauvaises nouvelles : Google est sur le point de le fermer définitivement.

En fait, vous êtes peut-être l'une des rares personnes à l'utiliser. Nous n'avons pas été très impressionnés lorsque nous l'avons testé, et Google a déclaré au site d'information 9to5Google qu'il "mettait fin à la fonction VPN car il a constaté que les gens ne l'utilisaient tout simplement pas". La société a ajouté que cette annulation lui permettrait de "se recentrer" et de "prendre en charge des fonctions plus demandées avec Google One".

Selon 9to5Google, il n'y a pas de calendrier précis pour la fermeture du VPN de Google One, mais un courriel officiel vu par Android Authority dit que cela se produira "plus tard cette année". Cela signifie que vous avez un peu de temps pour trouver une alternative parmi les meilleurs services VPN.

Cette décision est décevante, car elle supprime une fonctionnalité pratique pour tout abonné à Google One qui souhaite disposer d'un outil supplémentaire pour protéger sa vie privée. Heureusement, il y a encore beaucoup d'autres choix, bien qu'opter pour l'un d'entre eux nécessite un abonnement supplémentaire, alors que le VPN de Google One était inclus dans l'abonnement sans frais supplémentaires.

Les autres fonctionnalités de Google One restent intactes. Il offre toujours un espace de stockage pour les photos, les fichiers et les courriels, des sauvegardes d'appareils, des rapports de sécurité sur le dark web, et bien plus encore. Google n'a pas non plus modifié la tarification (malgré la suppression du VPN) et les forfaits commencent toujours à 1,99 € par mois.

La dernière annulation de Google

Le VPN Google One a été introduit en octobre 2020. À l'origine, il nécessitait que vous vous inscriviez à un plan premium de 9,99 €, mais il est ensuite devenu disponible sur tous les plans Google One, ce qui signifie que vous pouvez payer 1,99 € par mois et y avoir accès.

La suppression du VPN Google One n'est que la dernière annulation de produit par Google, qui a l'habitude de lancer des fonctionnalités intéressantes puis de les abandonner plus tard. Au cours de l'année écoulée, Google a abandonné Play Movies & TV, l'interface Gmail classique, ses Chromebooks de jeu alimentés par Nvidia, et bien d'autres choses encore. Le phénomène est tellement connu qu'il existe même un site web dédié qui répertorie tous les produits Google qui ont été supprimés par l'entreprise.

La bonne nouvelle, c'est que le service VPN Pixel gratuit de Google ne va pas disparaître. Il a été introduit en 2022 et, à l'époque, Google a garanti sa disponibilité pendant cinq ans. Il nécessite toutefois un téléphone Pixel récent, ce qui n'est pas le cas de tous les abonnés à Google One. Sachant qu'en début d'année, Google a annoncé avoir atteint les 100 millions d'abonnés à Google One, cela fait beaucoup de personnes qui pourraient être à la recherche d'un nouveau service VPN.

Où devriez-vous donc chercher ? Notre guide des meilleurs services VPN, récemment mis à jour, considère toujours NordVPN comme la meilleure option dans l'ensemble, en particulier si vous cherchez à regarder vos émissions Netflix préférées à l'étranger, car il a affiché des vitesses parmi les plus rapides de nos tests.

Mais les débutants en matière de VPN devraient également jeter un coup d'œil à ExpressVPN, qui dispose d'une fonction d'auto-connexion et automatise une grande partie des complications que l'on trouve dans de nombreux VPN. Si vous avez un budget limité, nous pensons également que Surfshark est le meilleur VPN bon marché, car il ne coûte que 2,29 € par mois si vous vous inscrivez pour un an - ce qui n'est pas loin du coût du VPN Google One, mais sans l'abonnement Google One.