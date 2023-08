Galaxy Z Fold 5 : Samsung aurait résolu un problème qui touchait l'appareil photo du Z Fold 4

À peine plus d’une semaine avant son lancement officiel, le Galaxy Z Fold 5 fait l’objet de nombreuses fuites. Et si les employés de Samsung pensent que ce smartphone pliable est une arnaque , celui-ci serait durable. Tandis que son design semble très similaire au Z Fold 4, le Galaxy Z Fold 5 pourrait être accompagné d’un accessoire bien pratique . De plus, celui-ci pourrait régler l’un des problèmes de son prédécesseur en matière de photographie.

Si les téléphones Samsung sont connus pour leurs appareils photo de haute qualité, ceux-ci sont victimes d’un problème récurrent. En effet, les appareils Samsung affichent un temps de latence entre la prise du cliché et son apparition sur l’écran. Pendant ce laps de temps, l’appareil a tendance à freezer, ce qui peut parfois gêner l’utilisateur. Mais, heureusement, Samsung aurait résolu ce problème avec le Galaxy Z Fold 5.

Galaxy Z Fold 5 : une prise de photo quasi instantanée

Ainsi, selon Android Central, il n'y aurait plus de décalage perceptible au niveau de l'appareil photo sur le Galaxy Z Fold 5. Le smartphone pliable a pu enchaîner les photos en série sans rencontrer de ralentissement. La vitesse d'obturation semble désormais plus rapide, tandis qu’il n’y aurait pratiquement aucun délai entre le moment où l'on appuie sur le bouton de l'obturateur et l'apparition de l'image sur l’écran.

Ainsi, comparé au Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Fold 5 n'aurait pratiquement pas de retard d'obturation perceptible. Il semblerait d’ailleurs que l'application appareil photo du Galaxy Z Fold 5 soit encore plus rapide que celle du Galaxy S23, bien que les deux téléphones utilisent le même chipset. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 devrait être officiellement lancé le 11 août prochain. La version 256 Go du smartphone pliable devrait être proposée au prix de 1899 euros.