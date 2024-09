Apple propose un nouveau moyen astucieux de sauver votre iPhone 16 en panne - sans Mac

Si vous avez la malchance de vous retrouver avec un iPhone bloqué ou qui ne répond plus, la méthode habituelle pour le restaurer consiste à le connecter à votre Mac ou à votre PC et à transférer le micrologiciel de récupération de ce dernier vers votre téléphone. Mais cela peut s'avérer compliqué - vous n'avez peut-être pas accès à votre Mac, par exemple - et aujourd'hui, Apple corrige enfin ce problème avec le lancement de l'iPhone 16 et d'iOS 18.

Comme l'a repéré 9to5Mac, vous pourrez désormais restaurer n'importe quel appareil de la gamme iPhone 16 en chargeant le mode Recovery et en le plaçant à côté d'un autre iPhone ou iPad. Cet appareil secondaire téléchargera une nouvelle copie du micrologiciel iOS et la transmettra sans fil à l'appareil en panne.

Le processus de restauration s'en trouve grandement simplifié. Il n'est pas nécessaire de trouver un câble qui fonctionne ou de connecter votre appareil à un ordinateur, ce qui signifie que vous pouvez désormais restaurer votre iPhone lorsque vous êtes loin de votre bureau ou en déplacement et que vous n'avez pas accès à un Mac ou à un PC. En outre, vous éviterez ainsi de vous rendre dans un Apple Store ou un centre de réparation tiers, ce qui vous fera gagner du temps et, éventuellement, de l'argent.

Limité à l'iPhone 16 pour l'instant

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Il convient de noter que cette méthode ne fonctionnera pas avec tous les appareils Apple. Comme l'indique 9to5Mac, « Bien que tout appareil fonctionnant sous iOS 18 puisse être utilisé pour restaurer un appareil en panne, il semble que seuls les modèles iPhone 16 puissent être restaurés sans fil pour l'instant. »

En effet, les iPhone 16 sont dotés d'une partition de récupération dédiée, capable de gérer la récupération même si la partition principale d'iOS n'est pas démarrée. C'est quelque chose qui manque aux anciens appareils iOS.

Le rapport de 9to5Mac indique qu'il n'est pas clair si Apple sera en mesure d'ajouter rétroactivement ce système aux anciens appareils ou si cela nécessite un nouveau matériel. Pour l'instant, il ne fonctionne qu'avec les appareils de la série iPhone 16.

Il est intéressant de noter que ce type de récupération sans fil est possible depuis un certain temps dans d'autres produits Apple, notamment l'Apple Watch et l'Apple TV. Des traces du code du système de récupération ont été remarquées pour la première fois en 2020 dans la version bêta d'iOS 13.4, mais il a fallu attendre un certain temps avant que la récupération sans fil n'arrive sur les iPhones. Mais pour tous ceux qui se retrouvent avec un iPhone en panne à des kilomètres de l'ordinateur le plus proche, mieux vaut tard que jamais.