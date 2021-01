Xiaomi Mi 11 Pro : la fuite de son module photo montre qu'il pourrait concurrencer le Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Xiaomi Mi 11 est déjà officiel en Chine, mais des rumeurs suggèrent qu'il débarquera sur l’ensemble des marchés internationaux dans les prochains mois. Il serait alors accompagné du Xiaomi Mi 11 Pro qui reste toujours un mystère.

Quoique pas tout à fait, puisqu’une fuite récente met en lumière la configuration photo améliorée du Mi 11 Pro. Il s’agit d’un poster publié sur la plateforme sociale chinoise Weibo, et qui présente les capacités des différents capteurs photo du futur smartphone haut de gamme.

Tout comme le Xiaomi Mi 11 qui constituerait l’édition standard, le Mi 11 Pro serait doté d’un grand module photo placé horizontalement sur la partie supérieure arrière du smartphone. Quatre objectifs photo sont visibles, ainsi qu'une indication « 120x », ce qui est probablement une référence au zoom hybride embarqué dans l’appareil.

Si Xiaomi a réellement gratifié le Mi 11 Pro d’un zoom 120x, cela en fera le téléphone avec la plus grande portée de zoom à ce jour. Les mêmes spéculations laissent entendre qu’une telle fonction sera incluse dans un téléobjectif (que l’on peut deviner tout à droite du module), avec un grossissement natif attendu de 10x.

Le poster du Xiaomi Mi 11 Pro posté sur Weibo (Image credit: Weibo)

Ce qu’on peut attendre du Xiaomi Mi 11 Pro

Tout comme sur le Samsung Galaxy S21 Ultra, les fuites mentionnent un téléobjectif secondaire réduit et prenant en charge les longueurs focales plus faibles. Les deux autres objectifs seront un capteur primaire et un ultra grand angle. A noter que le premier opterait pour une résolution de 108 Mpx, déjà adopté par les fleurons les plus récents de Xiaomi. Nous avons également vu cette configuration dominer sur des modèles rivaux tels que le Huawei P40 Pro et le Oppo Find X2 Pro.

Le Xiaomi Mi 11 Pro devrait en outre intégrer une puce Snapdragon 888, un écran QHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ainsi qu'un échantillonnage tactile de 480 Hz. A l'instar du Mi 10 Ultra, une exclusivité chinoise, il pourrait supporter une charge rapide de 120W ainsi qu'une charge rapide sans fil de 80W.

Le lancement mondial de la nouvelle gamme Xiaomi Mi 11 n’est plus très loin. Il est peu probable que le Mi 11 et le Mi 11 Pro sortent isolés. En effet, il se pourrait que nous fassions connaissance avec un Mi 11 Extreme Edition - le membre le plus premium de la famille - et un Mi 11 Lite plus abordable.

Via GSMArena