Windows 10 spamme ses utilisateurs avec des messages d’auto-promo

Windows 10 a récemment recommencé à afficher une fenêtre contextuelle (pop-up) qui occupe tout l'écran lorsqu'elle apparaît. Ce qui pourrait faire craindre à certains utilisateurs que le système d’exploitation ait installé une mise à jour à leur insu. Ou que leur PC vient d’être réinitialisé. Rassurez-vous : il n’en est rien.

Le message d'avertissement se veut pourtant enthousiaste. Il vous invite à « améliorer Windows » et, comme vous pouvez le deviner, il vous sera recommandé de souscrire à d’autres services Microsoft pour y parvenir. Citons parmi les plus promus Office 365, OneDrive, l’application Votre téléphone et Windows Hello. Si vous êtes récemment tombé sur cette pop-up, vous aurez certainement une impression de déjà-vu : elle se présente en effet à tout propriétaire de la licence Windows 10, après l’installation et le premier démarrage de l’OS.

Windows Latest a relayé quelques-uns des nombreux signalements affirmant avoir aperçu un écran de bienvenue sortir de nulle part. Nous confirmons ces derniers, notre rédaction ayant rencontré ce même écran sur deux appareils différents durant ce week-end. Cet écran surgit après démarrage du PC et connexion sur le bureau Windows 10.

(Image credit: Microsoft / Windows Latest)

Comme nous l'avons mentionné en introduction, certaine personnes pourraient être troublées par ce type de message et imaginer une mise à jour, voire une réinitialisation non désirée de leur ordinateur. Microsoft ayant pour habitude de diffuser de telles pop-ups après toute nouvelle installation de Windows 10.

Si vous êtes gêné par ces fenêtres déconcertantes, sachez que vous avez la possibilité de les désactiver et de ne plus jamais voir de notifications promotionnelles sous Windows 10.

Il suffit d'ouvrir le menu Paramètres (l'icône en forme de rouage qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer), de cliquer sur « Système » puis sur « Notifications et actions ». Trouvez alors l'option « Me montrer l’expérience de bienvenue de Windows après une mise à jour et éventuellement lorsque je me connecte, pour mettre en avant les nouveautés et les suggestions ». Assurez-vous enfin de décocher cette option.