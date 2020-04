WhatsApp rend le partage d'images et de liens plus difficile

WhatsApp est sur le point d'apporter une modification inattendue sur son application iPhone. Une mise à jour qui rendra plus difficile le partage d'images, de pages web et d'autres contenus intéressants avec vos contacts, via le service de messagerie.

Pour comprendre cette décision, il faut revenir au début de l’année 2020. L’éditeur décide, il y a quelques mois, d’introduire un raccourci au sein du menu contextuel de l’application iOS. L’objectif : rendre plus simple et rapide le partage de contenus entre deux contacts. Il suffit en effet d'appuyer longuement sur l’application - sans la lancer - pour faire défiler vos contacts WhatsApp récemment sollicités puis pour partager le fichier de votre choix.

Une mise à niveau qui permet de gagner quelques précieuses secondes pour envoyer des liens ou des memes à nos proches, sur un coup de tête. Cependant, comme le rapporte WABetaInfo, cette nouveauté a été supprimée de la dernière mise à jour bêta, et sera probablement bientôt éliminée de la version finale de l’application.

Partager n'est plus au menu

WhatsApp a récemment implémenté plusieurs mesures pour endiguer la désinformation liée à la pandémie de coronavirus et sévissant sur son réseau. Outre l’accès à un centre d’informations sur le coronavirus épinglé en tête des conversations, le service de messagerie limite désormais le nombre de partages d’un message ou d’un fichier similaire. Deux mesures qui freineraient la progression virale des fake news par le biais de l’application.

Toutefois, la restriction opérée sur la version iOS du service ne résulterait pas de cette nouvelle politique de modération mais d’une volonté de l’éditeur à rendre WhatsApp plus stable. Car bien que la transformation du menu contextuel ait été une bonne idée en théorie, plusieurs utilisateurs ont signalé des plantages fréquents lors de son emploi.

Le carrousel de contacts a aujourd’hui disparu, l’icône statique de WhatsApp est de retour. En appuyant sur cette icône, l'application s'ouvre et vous devez procéder à la bonne vieille méthode de partage de contenus que vous utilisiez encore en 2019.

Une rétrogradation mineure qui dégage tout de même un point positif : WhatsApp (et sa société mère Facebook) prend du temps pour s'assurer que son application s’avère aussi stable que possible. Au moment où des millions de personnes comptent sur elle pour rester en contact avec leurs amis et leur famille.