Vous cherchez un nouvel emploi ? Sur LinkedIn, ne comptez pas sur vos collègues ni sur vos amis

Selon une nouvelle étude menée par le réseau social professionnel LinkedIn, les connaissances fortuites, avec lesquelles vous nouez un lien sur la plateforme, ont un impact plus bénéfique sur l’évolution de votre carrière que vos propres collègues et managers.

LinkedIn a publié (s'ouvre dans un nouvel onglet) les résultats d'un projet mené sur cinq ans et impliquant les données de 20 millions de ses utilisateurs. La société a ainsi analysé deux milliards de connexions opérées et leurs conséquences, avec notamment 600 000 emplois pourvus via le service de réseautage durant cette période.



De manière quelque peu surprenante, des chercheurs de la société - mais aussi du MIT, de Stanford et de Harvard - ont constaté que les connexions mineures entre deux utilisateurs de la plateforme accompagneront plus efficacement un désir de mobilité professionnelle et l’obtention d’un nouvel emploi.

Diversifiez votre réseau professionnel

L’étude distingue deux catégories de connexions : les liens faibles (simples connaissances et amis d'amis) et les liens forts (amis proches, famille et collègues).

Afin de comprendre l'importance du réseautage professionnel, les organisateurs de l'étude ont appliqué des "expériences aléatoires" via l’algorithme "Personnes que vous pourriez connaître" - un module qui suggère de nouvelles connexions en fonction d’expériences, de formations ou de centres d’intérêts communs.

Bien que nous ne connaissions pas le niveau optimal de liens faibles proposés dans les recommandations de l’algorithme, cette étude nous apprend qu'il est probablement plus avantageux de composer un réseau diversifié pour obtenir un nouvel emploi. Pour ce faire, il est fortement conseillé de vous connecter à des personnes évoluant dans votre secteur d'activité… autant qu’à des contacts qui en sont éloignés.

La filiale de Microsoft envisage d’optimiser l’algorithme du réseau en tenant compte de ces dernières pistes instructives - ce pour garantir un accès plus large aux nouvelles opportunités d’emploi à n’importe quel utilisateur du service.