Les nouveaux smartphones de Vivo prêts à êtres couronnés champions du selfie

Si vous utilisez majoritairement votre smartphone pour prendre des selfies et alimenter vos comptes Instagram comme TikTok, la marque mobile chinoise Vivo a de quoi vous satisfaire. En 2021, son Vivo V21 abritait l’une des meilleures caméras frontales du marché - et cette année, les Vivo V23 et V23 Pro s’apprêtent à lui voler la couronne.

Lancés en plein salon CES 2022, ces deux nouveaux appareils ont l'air d'être de solides smartphones Android de milieu de gamme, bien que nous ne connaissions pas encore leurs prix ni leur disponibilité complète ; cependant, nous pouvons nous baser d’ores et déjà sur leurs spécifications, plus quelques photos suffisantes pour nous intriguer.

L'unique argument de vente des deux mobiles est leur caméra frontale. Les deux téléphones sont équipés de deux capteurs photo frontaux, avec une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels pour capturer des portraits de groupe ou des vues panoramiques. L’objectif de 50 Mpx détient le record de résolution sur un smartphone déployé à l'échelle mondiale (le Moto Edge X30 le bat, mais il n'a été commercialisé qu'en Chine).

Il ne s'agit pas seulement d’améliorations matérielles ici. Vivo a également présenté son traitement de l’image optimisé, particulièrement pour les selfies. Vous serez aussi en mesure d'enregistrer des vidéos 4K sur la caméra frontale, une fonctionnalité que peu de mobiles proposent. Tandis qu’un mode inédit embellit automatiquement vos vidéos, à la manière du mode Portrait côté photos.

Apparemment, ces smartphones améliorent le flou d'arrière-plan bokeh, avec des éclats de lumière et un flou plus naturel pour mieux imiter les effets de profondeur.

Les appareils photo frontaux des Vivo V23 et V23 Pro semblent donc admirables sur le papier, mais nous devrons les tester - et prendre quelques selfies avec eux - pour voir à quel point ils transcendent cet exercice.

Des smartphones en or

(Image credit: Future)

En ce qui concerne les caméras arrière, le Vivo V23 dispose d'un appareil photo principal de 64 Mpx, rejoint par un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Tandis que le Pro dispose de la même paire de caméras auxiliaires, et en prime d’une caméra principale de 108 Mpx.

Les deux téléphones possèdent des écrans FHD+ 90Hz, mais alors que le combiné standard embarque un écran de 6,44 pouces, le Pro compose avec un écran de 6,56 pouces qui se courbe sur les bords. Les deux ont des encoches qui abritent les caméras frontales.

Les smartphones se chargent tous deux à 44W, ce qui est assez rapide, bien que certains téléphones leur emboîtent le pas sur ces débits. Le Vivo V23 intègre une batterie de 4 200mAh, tandis que celle du Pro est légèrement plus grande avec 4 300mAh. Comme ce combiné a un écran plus grand, nous n'imaginons pas qu'il y ait une différence majeure en termes d'autonomie.

Les deux appareils utilisent des puces MediaTek, le V23 portant le Dimensity 920, et le V23 Pro le Dimensity 1200 plus puissant - les deux sont compatibles avec la 5G. Chaque mobile est disponible en deux configurations - 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go / 256 Go, les deux fonctionnent sous Funtouch OS 12, qui est la surcouche d'Android 12 pour Vivo.

Les téléphones seront disponibles en deux couleurs - noir standard ou or. Il s'agit d'un or scintillant, qui semble presque bleuâtre sous certaines lumières. Nous avons eu l'occasion de tester cette version, et nous pouvons affirmer avec certitude que c'est l'un des plus beaux smartphones que nous ayons jamais tenus en main.

Le Vivo V23 et le V23 Pro sont deux des rares smartphones que nous avons vus lancés durant le CES 2022 - la plupart des constructeurs ont tendance à garder secret leurs nouveaux appareils jusqu’au MWC 2022 qui se tiendra fin février cette année.