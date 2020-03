Tomb Raider : deux jeux à télécharger gratuitement jusqu’à demain

L’éditeur Square Enix fait un beau cadeau pour tous les joueurs confinés actuellement chez eux. Il vient de rendre disponible le premier reboot de la saga Tomb Raider, sorti en 2013, téléchargeable gratuitement sur la plateforme Steam.

Cette offre s'inscrit dans le cadre de la campagne « Restez chez vous et jouez ! » lancée par le studio, en plein milieu de la pandémie de coronavirus. Square Enix veut participer à l’effort collectif pour endiguer l’épidémie, en incitant ses fans à demeurer confinés chez eux. Pour l’éditeur, plus de cabrioles sur l’écran = moins de contractions et de transmissions du virus.

We’re warmed by stories of communities banding together during these uncertain times and are offering a gift to keep friends & family connected through play. Read more: https://t.co/wWeWWuZ7Bv pic.twitter.com/9Ww2ZE7AJ8March 20, 2020

Dans un billet de blog, Square Enix a confirmé que les jeux Tomb Raider ainsi que Lara Croft and The Temple of Osiris sont actuellement offerts sur Steam et le resteront jusqu’au mardi 24 mars à 7h59, heure de Paris. Mieux : les parties ne sont pas limitées dans le temps, une fois que vous avez téléchargé les deux titres, vous pouvez les garder pour toujours.

Des nouveaux records d’audience sur Steam

« Nous sommes réconfortés à l’idée de savoir notre communauté à l’abri et respectant toutes les recommandations sanitaires pour protéger les plus vulnérables d’entre nous. Nous souhaitons aussi la soutenir en ces temps d’incertitude », a communiqué récemment Square Enix.

Avant d’ajouter : « Les joueurs font partie d'une communauté mondiale. Nous nous rassemblons régulièrement en ligne pour rétablir l'équilibre et la paix dans les royaumes fantastiques, recruter des équipes pour sauver l'univers des menaces n’existant que dans la science-fiction et nous livrer à une saine compétition grâce à nos jeux d'action. Ils sont plus sûrs que l’extérieur ».

Certes, ces deux aventures de Lara Croft sont moins récentes que Shadow of The Tomb Raider, lancé en 2018. Mais à eux deux, ils constituent un pack divertissant qui peut vous tenir en haleine pendant plusieurs heures de jeu. Qui plus est, Lara Croft and The Temple of Osiris vous permet de mutualiser vos missions et challenges avec trois autres coéquipiers en ligne. De quoi respirer un peu lorsque le sentiment d’isolement devient trop important.

Ce sont des offres comme celles-ci qui aident probablement Steam à battre des records de joueurs connectés en simultané. La plateforme vient de passer la barre des 20 millions d’utilisateurs actifs de concert.