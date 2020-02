Star Wars : nous connaissons enfin l’histoire qui succédera à la saga Skywalker

Lucasfilm avait commencé à semer les graines d’une nouvelle épopée Star Wars, il y a près d’un an, en évoquant le mystérieux « Projet Lumineux » (Project Luminous en VO). La société de production de George Lucas vient désormais de révéler la nouvelle mythologie dissimulée derrière le nom. Et pour faire oublier le clan Skywalker, emblématique de la franchise, elle a choisi de situer sa narration quelques deux cents ans avant les événements de l’Episode I : La Menace Fantôme.

L’action se déroulerait donc avant la naissance de L’Empire, sous le régime de la Haute République. Durant cette ère, les Jedi sont à leur apogée. Tandis que les Sith mettent en place la fameuse règle des Deux, selon laquelle il ne peut exister que deux chevaliers noirs à la fois : un seigneur et son apprenti. Il est possible que nous suivions, de ce fait, la genèse de Palpatine aux côtés de son Maître, le légendaire Dark Plagueis. De tous les héros de la précédente mythologie, Yoda pourrait également apparaitre (n’oublions pas que Baby Yoda a déjà 50 ans dans la série The Mandalorian !)

Le Projet Lumineux est le fruit d’une gigantesque collaboration entre les éditeurs Del Rey, IDW Publishing, Marvel Comics et Lucasfilm Press. Il se développera dès le mois d’août déjà, sous la forme d’une série de comics et romans regroupés sous la collection intitulée The High Republic. Celle-ci comprendra Light of The Jedi de Charles Soule, The High Republic de Cavan Scott, High Republic Adventures de Daniel José Older, A Test of Courage de Justina Ireland et Into the Dark écrit par Claudia Gray.

S’il ne s’agit encore que d’une rumeur, il est fort possible que ce nouveau canon soit à l’origine d’une prochaine trilogie au cinéma. Une initiative que nous ne verrions pas avant décembre 2022. Le site officiel StarWars.com prend néanmoins ses précautions et affirme que les deux marchés - l’édition et le cinéma - reposent sur des accords bien distincts et ne se répondent pas nécessairement.