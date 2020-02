Baby Yoda : maintenant, il possède sa figurine Lego

C’était couru d’avance : le personnage préféré des fans de la série The Mandalorian se révèle comme un générateur inépuisable de produits dérivés. Le dernier en date est une mini-figurine Baby Yoda conçue par Lego. Elle est livrée avec le set Razor Crest, en précommande à partir de 139,99 € en France. Le vaisseau blindé du Mandalorien est l’élément central du pack. Composé de 1028 briques, vous pourrez vous balader à l’intérieur de son cockpit comme de sa capsule d’évasion.

D’autres figures mythiques du show Disney Plus accompagnent Baby Yoda. Le Mandalorien bien évidemment, mais aussi le droïde IG-11, Greef Karga chef de la Guilde des chasseurs de primes, ainsi qu’un Scout Trooper. Point de place malheureusement pour Cara Dune et Kuiil, autres compagnons clés de notre équipage. Peut-être seront-ils ajoutés ultérieurement par Lego, dans des lots séparés. En outre, nous ne savons pas si le set Razor Crest comprendra ou non le fameux bol de bouillon de Baby Yoda.

Le set complet sera disponible le 1er septembre prochain. En voici déjà un aperçu :

(Image credit: Lego)

Une surprise en amenant toujours une autre, Lego a annoncé sur Twitter l’arrivée d’un second jouet Baby Yoda. Plus grand, ce modèle alternatif sera commercialisé dès le mois d’août. Toujours avec son inséparable nounou.

Your new favorites from the galaxy are finally here. #LEGOStarWars #Mandalorian #StarWars pic.twitter.com/hnKw5jGNUwFebruary 20, 2020

Qui peut stopper Baby Yoda ?

.@GMA EXCLUSIVE REVEAL: The Force is with this BRAND NEW #BabyYoda merchandise! https://t.co/bN8BiCnxb5 pic.twitter.com/qqLlc8lxUSFebruary 20, 2020

Alors que la rumeur d’un spin-off centré sur l’adorable créature verte défraie les réseaux sociaux, c’est l’émission Good Morning America (l’équivalent outre-atlantique de Télématin) qui a fait dernièrement le buzz en dévoilant un animatronic à l’effigie du personnage. Ce Baby Yoda miniature embarque 25 animations différentes qui risque d’en faire un cadeau de noël (ou une belle affaire Black Friday) en rupture de stock. Il faudra attendre la rentrée scolaire pour voir débarquer cet ultime jouet Star Wars dans les rayons. Y résisterez-vous ?