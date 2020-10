Un trou de mémoire ? Spotify vous aide à retrouver un air musical grâce à une nouvelle fonction astucieuse

Spotify vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité fort pratique qui permet aux mélomanes de retrouver le titre d’une chanson, à partir de ses paroles. Il vous suffit pour cela d’ouvrir l’application iOS ou Android, et de taper les paroles dont vous vous souvenez directement dans la barre de recherche. Spotify affichera alors une liste de chansons qui correspondent potentiellement à vos souvenirs. Les pistes qui correspondent aux paroles que vous avez saisies sont accompagnées d'une étiquette « Lyrics match ».

C'est un nouveau mode intéressant, quiconque a déjà eu un morceau de musique en tête sait combien il est ennuyeux de ne pas pouvoir se rappeler le nom de la chanson. Mais la parenté et le mérite en reviennent avant tout à Apple Music qui dispose de cette fonction depuis 2018 - et ce n'est pas la seule innovation que Spotify a dérobée à son plus grand rival.

En début d'année, le service de streaming musical a en effet commencé à déployer des paroles en temps réel fournies par Musicxmatch. Celles-ci s’affichent sur votre écran, pendant que vous écoutez votre morceau fétiche, de cette façon vous pouvez chanter en même temps que son ou ses interprètes. Apple Music fut également la première plateforme à présenter cette option à ses abonnés audiophiles.

Apple contre-attaque

Bien qu'il reprenne certains des projets d'Apple Music, Spotify reste de loin le service de streaming musical le plus populaire. En avril 2020, la plateforme suédoise comptait 130 millions d'abonnés, alors que les estimations situent le nombre d'utilisateurs d'Apple Music à 68 millions.

Il est toutefois possible qu'Apple puisse combler l'écart en 2021, avec le lancement de son nouveau service d'abonnement, Apple One. Combinant certains des plus gros services d'Apple en un seul pack, cet abonnement tout-en-un a été annoncé lors de l'Apple Event 2020 et comprend iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus et le tout nouveau coach virtuel Apple Fitness Plus, qui propose des entraînements quotidiens et un suivi avancé de votre condition physique.