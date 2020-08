Le Sony Xperia 8 Lite est officiel - mais vous ne le trouverez pas partout

Un nouveau smartphone Sony Xperia vient d’être lancé au Japon, le Xperia 8 Lite. Nouveau ? Pas vraiment selon plusieurs de ses premiers utilisateurs. Beaucoup ont remarqué, en effet, que le Xperia 8 Lite constituait presque une copie conforme du Xperia 10 de 2019. Avec un - et un seul - changement important.

Vous pouvez désormais retrouver le Xperia 8 Lite sur le site web de Sony Japon. Profitez-en pour visualiser ses caractéristiques techniques et les comparer à celles du Xperia 10. Vous allez être grandement surpris.

A noter que le Xperia 10 est toujours en vente dans de nombreuses régions, bien que remplacé récemment par le Xperia 10 II, lancé plus tôt cette année.

Les deux smartphones arborent tous deux un écran LCD Full HD+ de 6 pouces, avec une batterie de 2 870 mAh, une prise casque 3,5 mm et un processeur Qualcomm Snapdragon 630. Ces spécifications étaient celles d'un téléphone milieu de gamme début 2019, et semblent aujourd'hui plutôt dépassées. Surtout en ce qui concerne le vieillissement du processeur et la taille relativement petite de la batterie.

La principale différence entre le Sony Xperia 8 Lite et le Xperia 10 réside dans son appareil photo. Tandis que l'ancienne version était équipée d'un capteur principal de 13 Mpx et d'un capteur de profondeur de 5 Mpx, le nouveau, lui, embarque des objectifs de respectivement 12 Mpx et 8 Mpx.

Il est probable que ces nouveaux capteurs soient plus récents et donc plus performants que ceux qui équipaient le Xperia 10 à sa sortie, sinon la société n'aurait probablement pas remplacé son capteur principal par un autre capteur de résolution plus faible.

Le Sony Xperia 8 Lite sera-t-il distribué en France ?

La sortie du Sony Xperia 8 Lite n’a pour l’instant été communiquée en dehors du Japon, et nous ne pensons pas qu’elle le sera un jour. Le Sony Xperia 8, commercialisé fin 2019, n'a - lui non plus - jamais quitté le pays. TechRadar a demandé des éclaircissements à Sony sur la question, nous demeurons en attente d’une réponse.

A vrai dire, c’est peut-être mieux ainsi. La dénomination des téléphones de Sony peut déjà sembler assez compliquée à comprendre, et le fait d'avoir quasiment le même téléphone dans sa gamme sous deux noms différents rend la situation encore plus complexe.

Selon la logique de Sony, les chiffres plus bas offrent une meilleure configuration. Ainsi, le Sony Xperia 1 était un smartphone plus haut de gamme que le Xperia 10. Les versions les plus récentes de ces téléphones portent quant à elle la mention "mark" dans leur nom (pas en France). Le Xperia 1 Mark II (simplement Xperia 1 II chez nous) est donc lui aussi une évolution du Xperia 1.

Les chiffres de 1 à 10 sont donc censés indiquer le niveau des spécifications du téléphone. Ainsi, le Xperia 5 se situe au milieu et le Xperia 8 encore au dessus. Ici, Sony nous sortirait donc une version moins premium de son meilleur smartphone milieu de gamme, au lieu de tout simplement sortir un nouvel appareil milieu de gamme, et... vous voyez où nous voulons en venir ?

Peut-être que la société aurait mieux fait de simplement rééditer le Xperia 10, mais là encore, Sony n'a jamais aimé les références normales pour ses téléphones, nous ne devrions donc pas être si surpris que cela.

Via GSMArena