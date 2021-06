Un nouveau pack PS5 est en passe d’occuper les rayons - mais vous ne pourrez probablement pas l'acheter

Un nouveau pack PS5 devrait être proposé incessamment sous peu par diverses enseignes françaises, et il inclurait - avec la console next-gen de Sony - une copie du jeu Ratchet and Clank: Rift Apart. Ce bundle sera-commercialisé dès la sortie du titre d’Insomniac Games, le 11 juin.

Le pack PS5 en question a été initialement repéré par le site de bons plans Station of Play, qui l’a lui-même déniché sur un inventaire issu du détaillant Boulanger. Le prix du pack est de 569,99 €, ce qui signifie que vous obtenez la PS5 et Ratchet and Clank: Rift Apart pour le même prix que si vous les aviez achetés séparément.

Même s'il est décevant de constater qu'aucune remise ne vous est offerte via ce bundle, il est toujours tentant pour les acheteurs potentiels de mettre la main sur cette console tant recherchée, avec un jeu en bonus. de prendre une console avec un jeu, car cela signifie que vous avez quelque chose à jouer immédiatement. Comme Ratchet and Clank: Rift Apart se veut une véritable exclusivité PS5 (contrairement à certains jeux plus ou moins récents du catalogue Sony), c'est une vitrine fantastique pour découvrir tout le potentiel de la console next-gen.

Il est difficile de savoir si le pack PS5 Ratchet and Clank : Rift Apart sera livré avec une copie physique ou numérique du jeu, mais la première possibilité ne nous surprendrait nullement, étant donné que le bundle inclut la PS5 standard incluant un lecteur disque.

Est-il encore possible de se procurer une PS5 aujourd’hui ?

Bien qu'elle soit commercialisée depuis plus de six mois, il est toujours complexe de se procurer une PS5 en ligne comme en boutique - où que vous soyez dans le monde. L'offre continue d'être dépassée par la demande et Sony a tout intérêt à proposer une nouvelle affaire intégrant un jeu acclamé par la critique. Hélas, ce bundle connaîtra sûrement le même sort que les éditions standard comme digitale, avec une pénurie menaçante sur le reste de l’année 2021.

