Sony WF-1000XM4 : des écouteurs sans fil encore plus mélodieux et endurants ?

Attention Apple, les WF-1000XM4 de Sony arrivent et promettent de livrer autant de qualité, si ce n’est mieux, que les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless de tous les temps. Deux améliorations majeures sont attendues.

Un prototype de la prochaine paire d'écouteurs sans fil antibruit de Sony, portant le numéro de modèle YY2948, vient d’être certifié par la FCC (la commission fédérale des communications américaine) et le Bluetooth SIG.

Il prendrait en charge la norme Bluetooth 5.2, celle-ci permettra aux écouteurs sans fil de bénéficier d'une meilleure autonomie grâce à une consommation d'énergie réduite et à une bande passante plus large pour la transmission des données. Ce qui générerait également une plus haute définition audio.

(Image credit: FCC)

Les documents déposés auprès de la FCC révèlent, par ailleurs, la présence d'une nouvelle puce MediaTek MT2822S à l'intérieur des écouteurs Sony. De quoi fournir un signal numérique optimisé, un système ANC matériel, des commandes vocales et une conception plus fine. Le boîtier de chargement est de même mentionné : il semble avoir une forme un peu plus ronde, à l’instar de celui d’autres écouteurs plus récents de Sony, tels que les Sony WF-SP800N.

Le support d'aptX, grand absent ?

Le choix de MediaTek et non de Qualcomm pour le processeur pourrait signifier que les Sony WF-1000XM4 ne prendraient pas en charge aptX et aptX HD. Cependant, The Walkman Blog laisse entendre que les notes de consommation d'énergie plus élevées indiquent le support du standard LDAC - qui constituait une omission notable des XM3.

Dévoilés en juillet 2019, les Sony WF-1000XM3 ont été acclamés pour leur profil sonore et leur annulation efficace du bruit. Il est compréhensible que les fans aient attendu de voir comment Sony allait se surpasser.

Nous avons entendu parler des WF-1000XM4 pour la première fois en février, où il était question d’un design inédit et de certaines spécifications clés - comme l'usage du LDAC - mais la présence ou non de l’aptX reste un mystère. Jusqu'à présent, les bruits de couloir s’avèrent relativement pessimistes à ce sujet.