Shadow and Bone, saison 2 : date de sortie, casting, spoilers et plus encore

Le Grishaverse de Leigh Bardugo a connu un succès phénoménal lorsqu’il a été adapté sous forme de série Netflix en avril 2021. Après un tel engouement, nous avons maintenant la confirmation qu'une deuxième saison a été approuvée par le géant du streaming vidéo.

Il existe encore beaucoup d’histoires à raconter autour de l’univers de Shadow and Bone : La Saga Grisha. Il est donc agréable de voir que Netflix partage ce sentiment et a décidé de faire confiance aux showrunners des huit premiers épisodes pour construire un nouvel arc fantastique.

Certains suggèrent même que Netflix souhaiterait développer au moins quatre saisons supplémentaires de la franchise. Pour l’instant, réjouissons nous d’avoir droit à une deuxième saison.

Dans cette optique, nous allons passer en revue tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 2 de Shadow and Bone. Nous livrerons ci-dessous sa date de sortie potentielle, les intrigues potentielles à développer, les nouveaux membres du casting comme ceux qui reviennent… et bien plus encore.

Il convient de préciser que des spoilers concernant la saison 1 de Shadow and Bone mais aussi des romans de Bardugo pourraient être dévoilés ici. Détournez le regard dès à présent, si vous n'avez pas encore visionné la saison 1 ou si vous lisez actuellement les livres.

Pour l'instant, la saison 2 n’a toujours pas de date de sortie officielle. Pour autant, nous savons d’ores et déjà que les scénaristes ont entamé le processus d’écriture.

Lors de la Netflix Geeked Week - le tout premier événement virtuel Comic Con de la plateforme SVOD - les acteurs de Shadow and Bone ont annoncé la nouvelle d'une deuxième saison. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué, concernant le début du tournage. Il faudra donc attendre un certain temps avant de voir le produit fini au seun du catalogue Netflix.

Le créateur de la série, Eric Heisserer, avance avec humour que nous devrions "appeler Netflix et leur dire de nous laisser faire [la saison 2]", tandis que la romancière Leigh Bardugo précise : "Nous ne savons pas comment cela va se passer. Nous n'avons rien prévu et c'est vraiment aux téléspectateurs et à Netflix de voir si nous pouvons exécuter [une deuxième saison]."

Dans une interview accordée à Collider, Heisserer a également révélé qu'il "pensait la série en plusieurs saisons", mais qu'il attendait l’accord de Netflix. "J'ai des plans exhaustifs et j'aimerais les réaliser", explique-t-il. "Si vous voyiez mon bureau en ce moment, je ressemble à l'un de ces fous tenant un tableau d’enquête avec un tas de cartes, des photos et des punaises et du fil pour relier le tout. L'équipe créative et moi-même sommes prêts à nous lancer."

La vision globale de Heisserer pour Shadow and Bone pourrait inclure plus de trois saisons. Alors que la Saga Grisha est originellement une trilogie, il y a beaucoup d'autres histoires qui peuvent être intégrées au sein des futures saisons. Au total, le Grishaverse contient une trilogie, deux duologies, huit histoires courtes et deux romans dérivés, donc "il y a beaucoup de terrain à couvrir", comme aime à le rappeler Heisserer.

Si le Covid-19 ne complique pas le tournage, dès que celui-ci commencera, nous pourrions voir la saison 2 de Shadow and Bone arriver dans le courant de l'année 2022 - c'est en tout cas ce que nous espérons.

Casting de Shadow and Bone, saison 2 : quels personnages reviennent ?

Là encore, rien n'a été confirmé, mais tous les acteurs majeurs de la saison 1 devraient probablement rester au générique du second volet. Comptons :

Jessie Mei Li : Alina Starkov

Ben Barnes : General Kirigan/le Darkling

Archie Renaux : Malyen “Mal” Oretsov

Freddy Carter : Kaz Brekker

Amita Suman : Inej Ghafa

Kit Young : Jesper Fahey

Danielle Gilligan : Nina Zenik

Calahan Skogman : Matthias Helvar

Zoe Wanamaker : Baghra

Sujaya Dasgupta : Zoya Nazyalensky

En tant que principaux protagonistes de Shadow and Bone, Alina et Mal sont certains de revenir, tandis que Kirigan - dont nous savons qu'il est toujours en vie après le final de la saison - fera également un retour triomphal.

Kaz, Jesper et Inej pourraient être de la partie. Comme dans la duologie Six of Crows, l'histoire des Dregs (nous y reviendrons plus loin) se déroulera en parallèle avec celle de Nina et Matthias. Nous devrions donc voir tous ces personnages unir leurs forces. Cela a d’ailleurs été grandement suggéré dans l'épisode final de la saison 1.

Quant aux personnages qui prendront de l’ampleur, Heisserer a révélé que Wylan Van Eck s’imposera au centre de l’intrigue. Dans les romans, ce dernier rejoint les Dregs et se retrouve mêlé à un complot incluant son père ainsi que la forteresse militaire de Fjerdan, connue sous le nom de Cour de glace.

Un autre personnage qui apparaîtrait dans la saison 2 est Nikolai Lantsov. Dans les livres, Nikolaï adopte le pseudonyme de Sturnhound et dirige une armada de pirates qui contribue à servir le royaume de Ravka. Nikolaï devient un allié clé d'Alina et de Mal. Son arrivée dans l'adaptation de Netflix sera donc vitale si la série télévisée suit principalement l'intrigue du second roman, Le Dragon de glace.

Bande-annonce de la saison 2 de Shadow and Bone

Non, et il n'y en aura pas avant un certain temps. Dès que nous en apercevrons une, nous mettrons cette page à jour.

Histoire de Shadow and Bone, saison 2 : à quoi s’attendre ?

La saison 2 suivra deux récits parallèles, issus des romans Le Dragon de glace et Six of Crows. Alina et Mal ayant pris des chemins séparés après le final de la saison 1, la saison 2 devrait poursuivre leur périple vers de nouvelles contrées pour garder Alina hors de portée de Kirigan.

Comme l'a montré le final de la saison 1, Kirigan a puisé dans ses pouvoirs de Darkling et a créé de nouvelles créatures connues sous le nom de Nichevo'ya. Contrairement aux Volcra qui habitent le Repli, ces monstres peuvent se déplacer en plein jour et s'avéreront être des adversaires difficiles à vaincre.

Ben Barnes, qui incarne Kirigan/Darkling dans la série Netflix, a exprimé son intérêt pour que la saison 2 "s'éloigne" de l'histoire des livres, de la même manière que la saison 1 a intégré les Dregs dans l'arc d'Alina. Naturellement, il n'est pas certain que Heisserer et les autres producteurs de la série l’entendront ainsi, mais ce serait un tournant intéressant et une façon de surprendre les lecteurs de la première heure.

Les Dregs, quant à eux, feront probablement équipe avec Nina pour tenter de libérer Matthias - et potentiellement Wylan. La saison 1 de Shadow and Bone a déjà utilisé l'angle du "casse impossible" visant à capturer Alina, il est donc possible que le sauvetage qui suit soit modifié pour la série télévisée.

Un autre arc qui pourrait être adapté d'une autre duologie du Grishaverse - King of Scars - est celui de Zoya. Personnage secondaire de la trilogie Grisha, le personnage de Zoya se voit attribuer un rôle plus important dans la deuxième duologie de Bardugo et des éléments de l'histoire de ces livres pourraient être incorporés dans la série télévisée.

Dans le final de la saison 1, on a vu Zoya se rendre à Novokribrisk, la ville que Kirigan a détruite, ce pour rechercher sa famille. Si elle découvre qu'ils ont péri, Zoya pourrait faire à nouveau équipe avec les Dregs, comme elle le fait dans le roman La cité corrompue (la suite de Six of Crows).

La saison 2 de Shadow and Bone mérite-t-elle de voir le jour ?

Il serait dommage que la saison 1 de Shadow and Bone soit le seul volet de cette série. Il y a beaucoup d'autres choses à offrir aux fans confirmés et aux nouveaux venus. Nous espérons donc que la saison 2 de Shadow and Bone ne tardera pas à devenir une réalité

Pour faire simple, oui. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire que d'autres grandes séries fantastiques, telles que The Witcher, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, le Grishaverse repose toujours sur un public important et passionné.

Cette communauté de fans ne peut que croître, car l'adaptation de Netflix fait découvrir ce monde à de nouveaux publics. Comme nous l'avons mentionné, elle attire déjà des téléspectateurs des deux côtés de l'Atlantique.

L'adaptation du Grishaverse par Netflix peut également prendre de nombreuses directions. À l'instar de la série The Witcher en live-action, Shadow and Bone pourrait potentiellement donner lieu à des spin-offs qui plongent dans l'univers plus large et utilisent le matériau source de Bardugo comme base. Qu'il s'agisse de développer une histoire courte préexistante ou de créer un contenu entièrement nouveau, Netflix peut prendre toutes sortes de directions dans - et autour - d'une éventuelle deuxième saison.