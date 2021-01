Sauvetage de GameStop - Micromania : tout comprendre sur la frénésie boursière qui secoue 2021

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop (également propriétaire de la chaîne Micromania-Zing) s'est retrouvé au centre d'un scandale boursier cette semaine, qui a vu le cours de son action passer de 18 dollars à plus de 450 dollars.

Ce sursaut du marché a été provoqué par une communauté de traders amateurs réunis sur la plateforme communautaire Reddit. Ces derniers ont tenté de faire monter le cours de l'action pour faire pression sur des fonds d’investissement pariant contre la société. Les Redditors ont également porté leur attention sur d'autres cours qui, selon les investisseurs institutionnels, allaient enregistrer de mauvaises performances cette année. Tels que ceux de BlackBerry, Nokia ou AMC.

En raison de la pression exercée sur les fonds spéculatifs, certains d’entre eux ont subi des pertes massives qui se chiffrent en milliards de dollars. Cependant, les justiciers de Reddit eux-mêmes sont également en danger, l'inévitable régulation du marché devant laisser de nombreuses personnes sans ressource.

Si vous n'êtes pas un aficionado de la bourse et de son jargon, voici quelques réponses simples aux principales questions qui circulent autour de cette affaire.

Qu'est-ce que r/WallStreetBets ?

Quiconque connaît la plateforme sociale Reddit sait qu’elle se divise en un grand nombre de communautés passionnées, appelées sub-reddits. Chaque sub-reddit correspond à un centre d’intérêt spécifique.

r/WallStreetBets est l’un de ces sub-reddits. Il se décrit comme « une communauté créée pour gagner de l'argent et s’amuser en le faisant ». Les contenus partagés ici constituent un savant mélange de thèses économiques, de recommandations de courtage, de memes cyniques et de noms de code pour désigner les gros bonnets de Wall Street (en mal bien évidemment). Il y a même un classement de traders, distinguant les « Diamants », des parieurs réputés pour ne jamais céder, et les « PQ » qui liquident leurs stocks au moindre signe de ralentissement du marché.

La volonté de faire monter le prix des actions GameStop est née au sein de cette communauté, mais elle a depuis capté l'intérêt d'un groupe beaucoup plus large de boursicoteurs amateurs (également appelés « retail investors »).

Qu'est-ce que le short selling ?

Le short selling ou vente à découvert est une pratique qui permet à un investisseur de profiter de la baisse du prix d'une action spécifique. Traditionnellement, ce procédé s’apprête plutôt aux fonds spéculatifs, bien qu'il existe divers moyens pour un investisseur lambda de vendre également une action à découvert.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs le plus célèbre, Michael Burry (incarné par Christian Bale dans The Big Short), a fait un malheur en court-circuitant le marché immobilier avant le krach financier de 2007.

Prévoyant qu'une entreprise ou un marché va trébucher ou faire faillite, un vendeur à découvert emprunte un nombre déterminé d'actions à un détenteur existant, qu'il promet de rendre à une date précise. Après avoir emprunté les actions, le vendeur à découvert les vend immédiatement au taux du marché.

Si le prix d'une action qui valait 10 dollars par action tombe à 3 dollars par action, le vendeur à découvert empoche alors 7 dollars par action au moment du rachat pour les restituer au propriétaire initial. Si la société fait faillite, le vendeur à découvert empoche la totalité des 10 dollars par action.

Toutefois, si le prix de l'action augmente, le risque pour le vendeur à découvert est théoriquement illimité. Et c'est le dilemme auquel sont confrontés aujourd'hui un certain nombre de fonds spéculatifs qui ont pris des positions à court terme contre la santé financière de GameStop, BlackBerry, Nokia et bien d’autres compagnies.

L'un de ces fonds spéculatifs, Melvin Capital, a liquidé sa position contre GameStop en début de semaine, cristallisant des milliards de dollars de pertes. Le fonds spéculatif a dû demander une injection de fonds d'urgence de 2,75 milliards de dollars pour compenser. Ce qui est considéré comme une victoire majeure par la communauté r/WallStreetBets.

Pourquoi tout ce tapage autour de Robinhood ?

Avec la soudaine montée en flèche des taux d’intérêts, les services boursiers destinés aux petits investisseurs ont subi un tsunami transactionnel. Comme il s'agit des moyens les plus accessibles pour investir et acheter / vendre des actions en amateur, les économies de ces nombreux micro-investisseurs dépendent entièrement de ces services. Problème : certaines plateformes se sont effondrées sous la pression.

C’est le cas de la très populaire Robinhood, critiquée pour avoir laissé « jouer » ses membres de manière irresponsable. Robinhood a subi une coupure de service en début de semaine, avant de prendre la décision de suspendre la négociation des actions visées par r/WallStreetBets - ce, en invoquant la volatilité du marché. Ses utilisateurs ont pu vendre des participations existantes, mais n'ont pas pu acheter de nouvelles actions.

L’ordre d'arrêter toute négociation a privé une nouvelle attaque des vendeurs à découvert de son élan, provoquant une chute des actions GameStop de plus de 40%. Les Redditors ainsi que de multiples politiciens sont montés au créneau contre cette décision depuis.

Des plateformes alternatives telles que Interactive Brokers, Webull et TD Ameritrade ont pris des mesures similaires, mais ont jusqu'à présent évité la gronde massive visant Robinhood. Celle-ci s’est transformée en recours collectif contre l'entreprise, accusée de « manipuler le marché au profit de personnes et d'institutions financières non clientes du service ».

Robinhood a été forcé de lever un financement d'urgence d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs influents pour stabiliser ses opérations et a depuis promis de restaurer les stocks restreints.

Que va-t-il se passer ensuite ?

La guerre entre r/WallStreetBets et les fonds spéculatifs va probablement se poursuivre dans les prochaines semaines.

Ce qui est presque garanti, cependant, c'est que le marché se régulera de nouveau et que le prix des actions de GameStop (et de bien d’autres) reviendra à des niveaux plus raisonnables. Lorsque cela se produira, un grand nombre de « retail investors » subiront des pertes importantes.

C'est pourquoi toute personne qui souhaite s'intéresser au marché boursier pour la première fois doit faire preuve de prudence. Il est également important que chaque particulier n'investisse jamais plus que ce qu'il peut se permettre de perdre.

L'incident aura probablement aussi des effets à long terme, car il a soulevé un certain nombre de questions importantes qu'il sera difficile de glisser sous le tapis. La facilité avec laquelle les réseaux sociaux ont été employés pour manipuler les marchés et le pouvoir des applications financières sur leurs utilisateurs exigeront tous deux une enquête plus approfondie.

TechRadar Pro mettra à jour cet article en fonction de l'évolution de la situation.