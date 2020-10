Samsung proposerait une Galaxy Tab S7 Plus en complément de sa prochaine tablette

Alors que la Samsung Galaxy Tab S7 devrait être dévoilée cet été, une rumeur fracassante vient de chambouler le marché des tablettes tactiles : le constructeur sud-coréen pourrait sortir simultanément un modèle encore plus luxueux, la Galaxy Tab S7 Plus.

Cette nouvelle provient du site relativement fiable MySmartPrice. Ce dernier aurait récemment déniché des listes de certification Bluetooth rattachés à plusieurs appareils, dont la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Un nom mentionné pour la première fois dans l’actualité high-tech.

Aucune spécification technique n’est livrée dans cette liste (outre la connectivité Bluetooth), ne nous permettant pas de dessiner un début de configuration pour cette éventuelle Galaxy Tab S7 Plus.

Pourquoi Samsung lancerait-il une Galaxy Tab S7 Plus ?

Le géant de l’industrie mobile poursuit son ambition de concurrencer directement la gamme iPad Pro via ses nouveaux modèles Galaxy Tab S. On pourrait donc s'attendre à ce que la Galaxy Tab S7 Plus soit sa tentative la plus poussée pour contrer Apple sur le marché des tablettes premium.

Nous avons entendu dire que la Samsung Galaxy Tab S7 sera disponible en versions 11 et 12,4 pouces. Le plus grand des deux écrans proposés appartiendrait-il à cette fameuse Galaxy Tab S7 Plus ? C’est une probabilité. Dès lors, il est impossible d’affirmer qu’il y aurait une fiche technique distincte entre la Tab S7 Plus et la Tab S7 Standard. Bien que la taille de l’écran ne puisse constituer la seule différence majeure entre les deux modèles. Il se peut que les capacités de stockage et de RAM soient également plus élevées sur la Tab S7 Plus. De même que la connectivité 5G pourrait s’avérer exclusive au modèle le plus haut de gamme.

Tout cela demeure au stade de la rumeur et nous attendrons la communication officielle de Samsung pour la confirmer. La Samsung Galaxy Tab S7 sera présentée par la firme au début du mois d’août, aux côtés des smartphones Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2. Nous en découvrirons donc plus à ce moment.