Samsung Galaxy S30 Plus : un mystérieux processeur dévoilé - et des performances en dessous des attentes

Le S30 Plus devrait s'avérer plus puissant que le S20 Plus (ci-dessus)

La gamme Samsung Galaxy S30 (qui pourrait également s’appeler Samsung Galaxy S21) sera probablement très puissante, mais pas autant que nous l'espérions. En effet, le benchmark d’un smartphone, dont le numéro de modèle correspond au Samsung Galaxy S30 Plus, vient d’être repéré sur Geekbench - or, ses caractéristiques et ses résultats ne nous ont pas impressionnés.

Le smartphone testé comprend 8 Go de RAM (soit la même quantité que le Galaxy S20 Plus), Android 11 et un processeur Exynos 2100. Ce dernier point est intéressant, car c'est la première fois que nous entendons parler de ce modèle, la rumeur voulant que Samsung emploie une puce Exynos 1000 au sein de la gamme Galaxy S30.

(Image credit: Geekbench)

D'après son numéro, nous pourrions penser que l'Exynos 2100 est bien plus haut de gamme. Mais en réalité, le score multicore de 3 060 et le score standard de 1 038 énumérés ici s’avèrent bien inférieurs à ceux exposés par les premiers benchmarks de l'Exynos 1000. Ce dernier affichant un score multicore de 4 250 et un score standard de 1 302. Notons que les résultats de l’Exynos 2100 restent tout de même plus élevés que ceux obtenus par la puce du Galaxy S20 Plus.

Nous demeurons prudents sur ces récents éléments, du fait que nous n'ayons jamais entendu parler du processeur Exynos 2100. Ce benchmark peut évidemment être fiable, néanmoins il est basé sur un prototype dont les performances finales pourraient se révéler grandement améliorées entre aujourd’hui et son lancement officiel.

Il convient également de souligner que si une grande partie du monde va probablement recevoir un chipset Exynos - que ce soit le 2100, le 1000 ou un autre -, les utilisateurs américains devraient bénéficier d’une puce Qualcomm, probablement la Snapdragon 875. Qui, elle, a obtenus des scores remarquables lors de ses précédents tests de référence.

Au-delà des discussions sur la mise à niveau des objectifs photo, nous ne savons pas grand-chose de la gamme Samsung Galaxy S30 pour l'instant. Et comme elle ne devrait apparaître qu’en février 2021 (au plus tôt), les fuites en faisant cas sont partagées au compte-gouttes. TechRadar s'assurera de couvrir toutes celles jugées crédibles au fil des prochains mois. Restez attentifs.

Via PocketNow and GalaxyClub