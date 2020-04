Samsung Galaxy S20 Ultra : l'appareil photo se fissure chez certains utilisateurs

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung est le smartphone le plus cher du constructeur sud-coréen, à ce jour. Ce qui ne l’empêcherait pas d’afficher un sérieux défaut de conception au niveau de son bloc photo principale, selon le site spécialisé SamMobile. Celui-ci rapporte en effet les plaintes de plusieurs utilisateurs du photophone haut de gamme. Publiés au sein des forums d’assistance de la société, elles font état de fissures sur le revêtement en verre dudit appareil photo.

Problème : le verre brisé rend inutilisables le capteur de 108 Mpx et la fonction « Space Zoom » 100x du S20 Ultra. D’après les différents témoignages, il semble qu’aucune action humaine ne soit en cause, le verre se fissurant aléatoirement, sans raison apparente. L’un des retours utilisateurs les plus détaillés signale que « la caméra arrière du S20 Ultra a été cassée à [son] réveil » et qu'il « ne sait pas comment cela s'est produit ».

Dans la majeure partie des cas constatés, les dégâts générés sont plutôt dramatiques, avec un trou béant ornant le revêtement en verre. « Il y a sans doute un gaz émis entre l’appareil photo et sa vitre, qui tente de s’échapper de l’intérieur vers l’extérieur », spécule l’un des forumeurs.

L’appareil photo endommagé d’un Samsung Galaxy S20 Ultra (Image credit: SamMobile)

Les frais de réparation sont-ils remboursés ?

Il est inquiétant de constater que la garantie proposée par Samsung ne couvre pas ce type de dommages pour le moment. Les victimes malheureuses de cet incident ont reçus comme réponse du support client des devis pouvant atteindre 400 dollars (environ 368 euros) pour réparer le bloc photo. Ceux qui ont souscrit au plan Premium Care de la marque voient cette facture se réduire à 100 dollars (~92 euros).

Sur le forum officiel, nous avons pu lire une réponse très précise du service consommateurs à un propriétaire touché par l’anomalie :

« Nous sommes désolés d'apprendre que l'objectif de votre appareil photo est fissuré. Malheureusement, la garantie des smartphones Samsung ne couvre pas les dommages esthétiques. Si vous êtes inscrit au programme Samsung Premium Care, vous pouvez faire réparer votre appareil dans un centre de réparation Samsung agréé ou chez un partenaire. Il n'est pas non plus inutile de vérifier si vous êtes assuré par votre opérateur mobile. En passant par un centre de réparation ou un partenaire Samsung agréé, vous aurez la garantie de réparer votre téléphone avec des pièces Samsung d'origine. Ils vérifieront également l'intégrité de votre appareil et remettront votre téléphone en état de garantie. Pour connaître les centres de réparation agréés locaux, veuillez consulter le site www.samsung.com ».