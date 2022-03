L’arrivée des Nvidia GeForce RTX 4080 et 4090 est une mauvaise nouvelle pour vos factures d'électricité

De nouvelles fuites concernant les Nvidia GeForce RTX 4080 et 4090, la prochaine génération de cartes graphiques de la Team Green (utilisant l'architecture Lovelace), viennent d’être publiées. Elles suggèrent que les deux modèles haut de gamme pourraient générer des besoins énergétiques inquiétants.

Comme le révèle Igor's Lab, une image du supposé PCB (carte de circuits imprimés) du GPU AD102 est apparue, laissant entendre que les GPU prêts à l’exploiter afficheraient un TDP grimpant jusqu’à 600 W.

Il s'agit d'une énorme quantité d'énergie, qui éclipse le TDP maximum de 350 W requis par la RTX 3090 très gourmande.

(Image credit: Igor's lab)

Un achat lourd sur le long terme

(Image credit: Pixabay)

Les Nvidia RTX 4080 et RTX 4090 représenteront des cartes graphiques destinées aux passionnés, pour qui seules comptent les performances - la consommation d'énergie et le prix restent des critères d’achat mineures pour cette cible. Néanmoins, si ces prochains GPU ont vraiment besoin de plus de 600 W pour fonctionner, alors cela aura de grandes implications sur le budget de beaucoup d’utilisateurs.

Le problème évident est que plus ces modèles ont besoin de puissance pour fonctionner, plus ils pourraient s’avérer onéreux sur le long terme. Non seulement le coût initial apparaîtra probablement élevé, mais avec l'augmentation constante de nos factures d'électricité, l'utilisation d'un PC énergivore impactera notablement votre compte en banque. Un point déterminant que vous devrez prendre en compte avant d’ajouter dans votre panier les futures RTX 4080 et RTX 4090.



Par ailleurs, les composants gourmands surchauffent traditionnellement en action. Ce qui signifie que ces nouveaux GPU devront être équipés de solutions de refroidissement efficaces pour éviter cet état. Vous aurez aussi probablement besoin d'un grand boîtier PC, car ces refroidisseurs réclameront une place conséquente et des flux d’air optimaux.



Dernier élément : les joueurs PC intéressés devront peut-être remplacer leur bloc d'alimentation (PSU), car une puissance inférieure à 1000 W ne sera probablement pas en mesure d'alimenter les fameux GPU et le reste de cette configuration premium. Le remplacement d'un PSU est une mise à niveau coûteuse et longue.

Si cette fuite se révèle correcte, alors les RTX 4080 et RTX 4090 devront constituer des mises à niveau sérieusement impressionnantes pour justifier le prix et les inconvénients collatéraux. Plus inquiétant encore, la nouvelle fuite d’Igor’s Lab suggère que les RTX 4080 et RTX 4090 disposeront de 12 et 24 Go de mémoire - comme les RTX 3080 Ti et RTX 3090.

Via PC Gamer