La Nvidia GeForce RTX 3090 Ti se révèle à travers une nouvelle fuite - sa date de sortie aussi

Nvidia semble réellement tenir à ses nouveaux modèles Ti, une affection qui amènerait la génération Ampere à accueillir une carte graphique déjà bien connue des leakers : la RTX 3090 Super. Si le développement de cette dernière est évoqué depuis un moment maintenant, elle pourrait bien changer de dénomination et devenir la RTX 3090 Ti.

Le nom n’est pas la seule modification divulguée ici. Car ce futur GPU accueillerait plus de CUDA Cores, une mémoire plus rapide et une consommation énergétique de 450W TGP (Total Graphics Power) - soit 100W de plus que la RTX 3090 standard.

Ces informations, relayées par VideoCardz, n’ont pas été confirmées par Nvidia. Mais leur source affirme que la RTX 3090 Ti sera lancée en janvier 2022, peut-être durant le CES 2022, aux côtés de la RTX 3070 Ti 16 Go et de la RTX 2060 12 Go.

Avec le prix déjà élevé de la RTX 3090, nous ne savons pas si Nvidia a simplement imaginé inclure au catalogue cette version plus puissante sur le papier, et donc potentiellement soumise à des gros risques de pénurie sur un marché déjà bien anémié.

Plus rapide, plus puissante, plus chère

Selon les premières rumeurs, la RTX 3090 Ti se doterait également d'un nouveau connecteur d'alimentation, sans qu’on sache si ceci introduira l'interface PCIe Gen5 tant attendue. Difficile à croire, du fait que nous sommes actuellement au milieu d’une génération et que PCIe 5.0 devrait s’imposer plus logiquement à partir de la RTX 4080, attendue en 2022 au plus tôt.

Le nouveau GPU amélioré devrait comporter 10 752 CUDA Cores, soit 256 de plus que l'actuelle RTX 3090, et 2 RT Cores supplémentaires. La VRAM pourrait être cadencée à 21 Gbps, contre 19,5 Gbps, et disposer de 24 Go de mémoire GDDR6X. Une mémoire plus rapide lui donnerait plus de 1 To de bande passante mémoire, ce qui constituerait un incroyable argument de vente à destination des créatifs professionnels.

En revanche, elle sera probablement hors de portée pour la plupart des joueurs PC, de par son prix élevé. Après tout, alors que Nvidia avait initialement présenté la GeForce RTX 3090 comme une "carte graphique 8K", il s'agissait plutôt d'un remplacement de la Titan RTX, qui n'était pas du tout une carte de jeu.

Via VideoCardz