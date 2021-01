Rick et Morty saison 5 : date de sortie, casting, spoilers - voici tout ce que nous savons

La saison 5 de Rick et Morty est en cours de développement, et le travail sur ces nouveaux épisodes et ceux de la saison suivante avance bien. Non seulement la saison 5 était pratiquement terminée depuis un certain temps, mais l'écriture de la saison 6 est presque finalisée aussi. Il y a encore beaucoup d’aventures de Rick et Morty à venir : il y a suffisamment d'épisodes prévus pour nous emmener vers une dixième saison, et les intervalles entre chaque « chapitre » devraient être plus courts.

Nous en sommes ravis, car il nous est arrivé d’attendre plusieurs années entre chaque saison de Rick et Morty, à cause de divers problèmes de production. À la lumière d'un nouvel accord entre les co-créateurs Dan Harmon et Justin Roiland, ainsi qu’Adult Swim, les fans devraient moins souffrir d’impatience à l’avenir. Et malgré l'impact du coronavirus, le staff artistique progresse plus que raisonnablement.

Ci-dessous, vous trouverez les informations les plus avancées autour de la date de programmation de la saison 5 de Rick et Morty, son casting et toute surprise que devrait nous réserver la meilleure série d'animation du moment.

Quelles sont les meilleures séries Netflix du moment, hormis Rick et Morty ?

Rick et Morty, c’est aussi l’un des meilleurs jeux VR

South Park saison 24 : quand pourra-t-on découvrir les nouveaux épisodes ?

Il n'y a pas encore de date de sortie arrêtée pour la saison 5 de Rick et Morty. Néanmoins, nous savons que les dix épisodes à venir sont assez avancés sur le calendrier d’Adult Swim (et plus tard sur celui de Netflix). S'adressant au magazine Slash Film, le co-créateur Justin Roiland a déclaré que « la saison 5 est quasi-totalement en boîte », et que tout « dépend désormais du rythme de la post-production ».

Mieux encore, lors de l’événement virtuel Paleyfest NY 2020, l’autre papa de Rick et Morty, Dan Harmon, a déclaré que l'écriture de scénarios se déroulait si bien qu'ils avaient presque terminé la saison 6. « Nous sommes très en avance sur l'écriture de la saison 6. Je suis en train de réfléchir aux fins des deux prochaines saisons, pour ensuite peaufiner l’épilogue de la cinquième et le prologue de la sixième ».

Quoi qu'il en soit, il semble que nous n'aurons peut-être pas à attendre aussi longtemps entre ces deux saisons qu'auparavant. La saison 3, par exemple, a été retardée de deux ans, mais la pause s’est avérée encore plus longue en raison de longues négociations contractuelles entre Roiland, Harmon et Adult Swim. Cependant, le nouveau contrat conclu en 2018 avec le réseau câblé, qui prévoit au moins 70 épisodes supplémentaires, a donné à ces deux sociétés la sécurité nécessaire pour produire des épisodes de meilleure qualité et plus rapidement.

Et, pour rassurer les fans inquiets des perturbations engendrées par la pandémie en cours, M. Harmon a également ajouté que la suite s’avérait « plus à l'heure que jamais », expliquant qu’il se trouve beaucoup plus simple de travailler à distance sur une série d'animation comme Rick et Morty que sur un feuilleton TV en live action.

Roiland a lancé l'idée d'un calendrier de sortie mensuel pour la saison 5, bien que la décision finale revienne uniquement à Adult Swim. « Je crois que s'ils [Adult Swim] récupèrent les dix épisodes complets, ils les diffuseront sans interruption », a-t-il avancé. « Pourtant, si vous en programmez un par mois, la série restera vivante toute l'année et vous nous donnerez tout le temps dont nous avons besoin pour les rendre aussi qualitatifs qu'ils doivent l'être ».

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rPMay 10, 2018

« Notre accord prévoit que si nous sommes efficaces et rapides, il est possible de diffuser plus d'épisodes simultanément », informe M. Harmon. « Pour la toute première fois, nous ne sommes pas bloqués, nous savons ce que l'avenir nous réserve, nous disposons d’une vraie sécurité de l'emploi et donc, nous voulons que les épisodes restent bons […] mais nous savons aussi que nous pouvons les produire plus vite ».

Parallèlement, Sarah Chalke (qui double Beth) a laissé entendre à Digital Spy que des retards demeuraient envisageables, en raison de la progression du coronavirus. L'enregistrement des voix est actuellement en attente car « en l'état actuel des choses, nous allons très probablement suspendre le doublage jusqu'à ce que le contexte s’adoucisse ». Certains enregistrements audio ont été effectués à distance pour les saisons 4 et 5, mais l'équipe doit tout de même composer dans un studio adéquat, pour obtenir la qualité sonore adéquate.

Roiland se veut néanmoins confiant : « les scénaristes travaillent sur la saison 5 par blocs de deux heures via Zoom ». Au moins, la série progresse du côté de l'écriture - à tel point que, lors du Comic-Con@Home d'Adult Swim, Harmon a mentionné, en plus d’une saison 6, la possibilité d’un crossover avec un autre show animé populaire sur Netflix (et désormais terminé) : BoJack Horseman.

Bande-annonce de Rick et Morty, saison 5 : les premières images

Nous n'avons pas encore visualisé de véritable bande-annonce de la saison 5 de Rick et Morty, mais nous disposons déjà de quelques images, ainsi qu'un nouveau court métrage, Rick et Morty vs. Genocider, diffusés depuis le Comic-Con@Home d'Adult Swim.

Dans les images ci-dessus, nous pouvons voir les deux personnages en mauvaise posture, alors qu'ils se précipitent vers ce qui semble être la Terre, dans leur vaisseau en ruines. Morty en profite pour appeler Jessica et lui dire enfin ce qu'il ressent. Quand elle lui rend la pareille, il réalise qu'il préfère finalement ne pas mourir. C’est là qu’apparaît le pire ennemi de Rick, Mr Nimbus, une sorte de sosie d’Aquaman qui sort de l'eau pour les « saluer ».

Casting de Rick et Morty, saison 5 : Kanye apparaîtra-t-il cette fois-ci ?

Bien qu'il n'y ait pas encore de distribution confirmée pour la saison 5, on peut certainement s'attendre à ce que Spencer Grammer (Summer) et Sarah Chalke (Beth) reviennent aux côtés de Roiland (Rick et Morty). Nous savons également que Chris Parnell (Jerry) sera presque officiellement de la partie, puisqu’il vient de révéler à IGN : « J'ai amélioré mon installation à domicile - même si cela n'en a pas l'air - afin de pouvoir enregistrer des sessions de doublage correctes depuis chez moi ».

La saison 5 pourrait-elle voir enfin Kanye West débarquer dans le show ? Il a été confirmé que cette opportunité lui avait été offerte en 2019, mais jusqu'à présent les calendriers du rappeur et des créateurs de Rick et Morty ne parviennent pas à se synchroniser. « On adore Kanye », a déclaré Roiland à WarnerMedia l'année dernière. « C'est notre âme sœur ».

Rick et Morty, saison 5 : attendez-vous à explorer de nouveaux mondes

(Image credit: Adult Swim)

L'un des mystères qui devrait évoluer au cours de la saison 5 est celui lié au clone de Beth - à ce jour, nous avons des doutes sur l’identité de l’héroïne présente à la fin de la saison 4, est-elle la Beth originale ? S'adressant à ComicBook.com, M. Harmon fait un parallèle avec le chat de Schrödinger : « Le fait qu'elle soit ou non un clone est une question majeure. La révélation de cette énigme aura des répercussions sur Rick et sa peur de l’engagement ».

Pour ce qui est des futures escapades de Rick et Morty, Roiland a pour objectif d’aller encore plus loin dans la mise en scène et, surtout, de ne jamais recycler les vieux schémas. Il le signale à EW : « notre philosophie est de continuer à avancer avec de nouvelles idées, de nouveaux mondes, et de ne pas regarder en arrière ».

Cela dit, nous savons d'après les premières images que le flirt de Morty avec Jessica va se poursuivre, puisque Jessica invite Morty chez elle pour regarder un film alors que Rick et lui plongent dans l'océan d'une planète inconnue. Cependant, Harmon a également taquiné la foule virtuelle du PaleyFest NY 2020 avec ce spoiler : « Il existe un épisode de la saison 5 où Morty développera une relation avec un autre personnage féminin que Jessica ».

Nous rencontrerons de même Mr Nimbus, l'ennemi juré de Rick, oublié depuis longtemps et décidément peu impressionnant. Il semblerait que ce soit la voix de David Cross, de la série Arrested Development, qui ait été choisie.

Rick et Morty : la série se poursuivra-t-elle après la saison 10 ?

60 épisodes de Rick et Morty sont encore à venir. Contractuellement. La série pourrait tout à fait se prolonger après la saison 10. Harmon le confirme auprès d’EW : « Bien sûr que je vais mettre fin à cette série...Mais je ne sais pas si ce sera dans 70 épisodes. Je ne serais pas non plus surpris que ce programme dure encore 20 ans. Je ne m'y opposerai pas du tout. Si ça me semble encore approprié, faisons-le ».

Roiland est d'accord : « Nous avons des personnages incapables de vieillir, c'est très Simpsonesque. Il y a tant de choses que nous pouvons faire pour continuer à voyager et rendre l’aventure plus longue ».

Nul doute que les fans hardcore seront heureux de regarder cette comédie animée pour adultes pendant une bonne décennie (au moins).