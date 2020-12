Votre future montre connectée se trouve peut-être parmi ces offres fantastiques de la Cyber Week

Vous avez cherché une réduction conséquente ce week-end pour dénicher la montre connectée de vos rêves à moindre prix ? Hélas, les promotions se sont montrées plutôt timides ce week-end et le Cyber Monday n’a pas vraiment relevé la barre. Certains détaillants se réservent sans doute pour le 4 décembre, depuis qu’Amazon a décidé de déplacer son opération Black Friday à cette date. En attendant, nous pouvons tout de même observer des réductions intéressantes sur quelques modèles de montres premium comme d’entrée de gamme.

Vous pourrez bénéficier de ces remises sur des montres Samsung Galaxy, Garmin, Fossil, Ticwatch et même sur des Apple Watch. Probablement jusqu’à ce vendredi.

Si vous avez envisagé d'acheter une nouvelle montre connectée pendant cette semaine de soldes hors normes, nous espérons que vous trouverez celle qui vous convient parmi notre sélection des meilleurs rapports qualité-prix ci-dessous.

Les meilleures offres promotionnelles de la Cyber Week :

Apple Watch 5 | 409,90 € (au lieu de 479 €) chez Amazon

Malgré le lancement de l’Apple Watch 6 cette année, ce modèle reste l’une des meilleures montres connectées du moment. Grâce à sa technologie d’affichage permanent et plusieurs outils haut de gamme tels qu’un moniteur de fréquence cardiaque, un GPS, un tracker de sommeil et même un autre de cycle menstruel ! Il est enfin possible de profiter d’une connexion 4G via votre forfait mobile SFR ou Orange. Un vrai luxe avec 14% de réduction actuellement + un second bracelet offert.

Suunto 7 | 353,44 € (au lieu de 429 €) chez Amazon

Cette montre connectée Wear OS est actuellement à son prix le plus bas, avec près de 18% de réduction. Il y a trois mois encore, elle plafonnait à 100 € de plus que son prix actuel. Le modèle cuivre compte parmi les plus élégants et vous propose 70 modes sportifs ainsi que le suivi GPS.Voir l'offre

Ticwatch C2 | 149,99 € (au lieu de 199,99 €) sur Mobvoi.com

La Ticwatch C2 possède un design épuré parfait pour ceux qui sont moins fan des montres clinquantes. Elle n’en reste pas moins habillée avec sa couleur platine et met à votre disposition un GPS, un moniteur de fréquence cardiaque et un podomètre. Elle gère également vos appels et transmet vos notifications SMS. Pour moins de 150 € actuellement.

Ticwatch S2 | 119,99 € (au lieu de 179,99 €) sur Mobvoi.com

La S2 de Ticwatch constitue l'une des meilleures montres connectées Wear OS d’entrée de gamme. Mais avec cette remise de 33%, elle est plus abordable que jamais. Robuste et étanche, elle vous accompagne partout y compris à la piscine. Tout en vous livrant, comme la C2, un GPS et un moniteur de fréquence cardiaque.

Fossil Gen 5 | 249 € (au lieu de 299 €) chez Amazon

La Fossil Gen 5 est une montre Wear OS élégante en plus de s’adapter à l’ensemble de vos usages. Ces derniers seront facilités par le support de Google Assistant et par un mode de batterie intelligent qui régule le niveau d’autonomie en fonction de vos besoins.

Garmin Instinct | 229 € (au lieu de 249 €) chez Amazon

La Garmin Instinct est une montre de sport qui brille par sa solidité ainsi que par la prise en charge de multiples systèmes de navigation par satellite - indispensable si vous êtes mordu de trail -, le suivi du stress et une large variété d’applications sportives. Elle a connu plusieurs variations de prix depuis cet été, et celui-ci baisse encore pendant la Cyber Week.

Samsung Galaxy Watch Active 2 | 232 € (au lieu de 289 €) chez Amazon

La gamme Watch Active de Samsung met à disposition des éditions plus sportives que les Samsung Galaxy Watch. Plus fines et plus légères également. Le point fort de la Galaxy Watch Active 2, c’est son écran Super AMOLED, élargi par rapport aux modèles précédents. Elle peut aussi compter sur 39 modes d’entraînement disponibles ainsi que les capteurs de fréquence cardiaque, de sommeil et de stress.

