Baisse de prix des Fitbit Sense et Charge 4 : des trackers complets pour bien commencer 2021

La montre connectée la plus intéressante de Fitbit en 2020 bénéficie de nouveau d’une réduction Amazon, après le Black Friday. Celle-ci reste modeste (9%), mais vous permet d’essayer ou d’offrir la Fitbit Sense à son prix le plus bas enregistré aujourd’hui. En outre, pour l’achat de cet appareil, le géant du e-commerce vous offre trois mois d’abonnement gratuit à Amazon Music Unlimited. Créez, organisez vos playlists audio et contrôlez-les depuis votre nouvelle smartwatch, sans peine.

L'offre Fitbit du jour

Fitbit Sense | 299,95 € (au lieu de 329,95 €) chez Amazon

Cette remise vous permet d’acquérir cette innovation Fitbit, proposée depuis septembre dernier, à moins de 300 €. La Fitbit Sense est une smartwatch dotée de nombreuses fonctionnalités ; elle surveille non seulement votre rythme cardiaque toute la journée, mais aussi votre activité sportive et votre niveau de stress – pour vous aider à maintenir votre jauge de bien-être au maximum. Bonus : si vous la commandez aujourd’hui, vous serez livré avant Noël.

La Fitbit Sense ne possède pas la fonction électrocardiogramme (ECG) de nombreuses montres connectées modernes ni de capteurs fitness véritables, mais sa fonction de surveillance du stress est une option intrigante qui profitera à chacun de ses utilisateurs au quotidien. Et pas seulement pour pallier à des crises d’anxiété. Elle est vendue avec un essai gratuit de six mois à Fitbit Premium, pour vous relaxer au mieux en cette fin d’année et bien commencer 2021, grâce à des séances de méditation et des tutoriels sur la pleine conscience inclus au programme.

L’application est également très pratique pour vous dispenser diverses statistiques liées à vos entraînements et à la progression de votre activité sportive en général. Vous pouvez d’ailleurs paramétrer le suivi en fonction de votre niveau et de votre fréquence d’efforts.

Depuis peu, vous pouvez interagir avec l’assistant personnel Alexa, en plus de Google Assistant. Il est également possible d’estimer un agenda des cycles menstruels, avec un grand potentiel d’accompagnement. Dans l'ensemble, nous sommes très impressionnés par la variété de modes de la Sense pour vous encourager à adopter un train de vie plus sain.

