Jouez gratuitement aux meilleurs titres Ubisoft pendant 27 jours

Pour les joueurs PC qui aiment garder une longueur d'avance sur leurs congénères ou qui tiennent une chaîne YouTube / Twitch spécialisée, le service d'abonnement Ubisoft Plus est une aubaine. Il vous remet en effet un pass VIP qui vous permet d’essayer tous les jeux vidéo Ubisoft en avant-première. Vous avez même la possibilité de donner votre avis aux développeurs et de participer ainsi à l’amélioration des hits à venir.



Comme Origin pour Electronic Arts, vous disposez ici d’un véritable sésame à des franchises légendaires telles qu’Assassin's Creed et Rainbow Six, Far Cry, Watch Dogs ou Anno 1800. Contrairement aux autres services, les jeux ne sont jamais retirés de la plateforme Ubisoft Plus, ce qui vous permet d'y accéder quand vous le souhaitez, même des années après votre première partie. Il est d’ailleurs possible de suspendre temporairement votre abonnement et de retrouver votre bibliothèque et vos sauvegardes ultérieurement. Grâce au stockage cloud - qui compense le coût élevé de l’abonnement.

Cet essai gratuit vous permet de tester l'ensemble des licences Ubisoft dans leur édition complète, comprenant également la totalité des DLC disponibles, des goodies exclusifs et bien plus encore.



Parmi les jeux à lancer impérativement, nous vous conseillons Assassin's Creed Valhalla qui vous plonge en plein folklore viking, Far Cry 6 et ses extensions affolantes, ou encore Anno 1800, l'un des city-builders les plus addictifs auxquels nous ayons joués à ce jour.