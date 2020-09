L’Optoma CinemaX P2 est un projecteur 4K ultra-lumineux - qui doit faire face à une concurrence féroce

Optoma a annoncé le lancement du projecteur à focale ultra-courte CinemaX P2, le successeur du célèbre CinemaX P1 de l'année dernière. Bien que le nouveau modèle soit aussi cher que son prédécesseur, il est doté de quelques améliorations qui pourraient valoir la peine.

La marque peine à définir des dénominations claires (que fait ce « X » ici ?), mais il sait comment concevoir un projecteur haut de gamme. Et le CinemaX P2 a de quoi marquer les esprits.

Avec une luminosité de 3 000 lumens et une technologie de projection laser ultra-courte - qui lui permet d'être placé près d'un mur - il ne lésine pas sur les spécifications techniques. Comme pour le modèle P1, vous bénéficiez de performances audio bien supérieures à celles d'un haut-parleur de 10 W pour projecteur moyen. Ce grâce à une barre de son Dolby Digital de 40 W intégrée au projecteur lui-même.

En plus de cela, vous profiterez d’une compatibilité avec Alexa et Google Assistant, ainsi qu'un mode de jeu amélioré conçu pour plaire aux joueurs console. Il convient toutefois de noter que le décalage d'entrée de 67,1 ms (pour les sources HD) ne peut pas rivaliser avec les téléviseurs et moniteurs gaming à 10 ms.

Selon Optoma, le modèle P2 offre « 25% de contraste et de couleurs vives en plus » par rapport au P1. il semble également avoir pris exemple sur la galerie du téléviseur Samsung The Frame avec une plateforme artistique nommée FRAMED. Celle-ci permet aux utilisateurs de diffuser des œuvres d'art numériques sur leur projecteur lorsqu'ils ne regardent pas d'autres contenus.

À 3 299 $ (environ 2 790 €), son prix est certainement élevé, mais vous pouvez vous attendre à des performances décentes en retour.

Une lutte acharnée pour devenir le n°1

Il y a une raison pour laquelle l'Optoma CinemaX P2 pourrait ne pas être sous les feux de la rampe cette année, et c'est parce que deux autres projecteurs 4K phares ont été annoncés durant les jours précédents.

Parmi les challengers, soulignons le nouveau LG CineBeam, le HU810P, proposant une projection de grande envergure qui peut descendre jusqu'à 40 pouces ou monter jusqu'à 300 pouces. Tandis que le P2 a une portée plus conservatrice (bien qu'encore impressionnante) de 85-120 pouces.

Alors que le P2 est également compatible avec le format HDR - et la prise en charge du format HDR10, Samsung vient de dévoiler le premier projecteur HDR10+ au monde. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de tester ce Samsung Premiere, et donc de juger de ses performances réelles avec le HDR, il pourrait être un nouvel acteur majeur dans le domaine des projecteurs haut de gamme.

Le CineBeam et le Premiere utilisent également les excellentes plateformes Smart TV de leur marque mère, alors que le CinemaX P2 se contente d'une interface Android très basique - même pas une Android TV !

Les caractéristiques techniques du P2 sont certainement impressionnantes, et nous allons tester tous les projecteurs ci-dessus pour voir comment ils se comparent les uns aux autres, même s'il s'avère que c'est l'une des périodes les plus compétitives pour la fabrication de projecteurs home cinema premium.

