Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 affiché - et c'est une très bonne nouvelle

Il ne fait aucun doute que le prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 sera élevé, mais celui-ci devrait rester légèrement moins cher que le Galaxy Fold original. Tout du moins chez certains de nos voisins.

Le tarif du Galaxy Z Fold 2 au Royaume-Uni sera de 1 799 £ (environ 2010 €), selon le site officiel de Samsung UK dans une page qui a été repérée par le célèbre leaker Max Weinbach.

C'est 100 £ (à peu près 110 €) de moins que le premier Galaxy Fold, comme l'a fait remarquer notre confrère, John McCann. La première génération de Galaxy Fold coûtait déjà 1 899 £ (2120 €) lors de son lancement en fin d'année dernière.

Good news: Second generation Fold is £100 cheaper than the first gen model. Not so good news: it's still £1,800 https://t.co/sI9ffDwjDxAugust 27, 2020

Vous pouvez d'ores et déjà précommander le Galaxy Z Fold 2 sur la boutique du site Samsung britannique. Même si la seconde génération de smartphone pliable de Samsung ne sera dévoilée dans son intégralité que le 1er septembre prochain. C'est à ce moment-là que nous devrions découvrir son prix officiel ainsi que sa date de sortie, également pour le marché français.

La page dédiée aux précommandes anglaises confirme également la date de sortie du Galaxy Z Fold 2 : le vendredi 18 septembre. Celui-ci sera livré avec 256 Go de stockage interne et sera disponible en deux couleurs : Mystic Bronze et Mystic Black.

Quel est le prix du Samsung Galaxy Fold 2 ailleurs dans le monde ?

Cela ne garantit pas que le Galaxy Z Fold 2 sera moins cher que le Fold original partout ailleurs. Aux États-Unis, la première version avait coûté 1 980 dollars, contre 2 900 dollars en Australie (dollars australiens). Mais cette fuite nous donne au moins une indication globale : l'appareil restera cher partout.

La bonne nouvelle, c'est que nous ne nous attendons pas à ce que ce prix soit beaucoup plus élevé, comme l'ont supposé certains experts. Un prix aux alentours des 1999 euros nous semble donc assez crédible pour un lancement dans les autres pays européens.

Autre bonne nouvelle, c’est que le Samsung Galaxy Z Fold 2 proposerait cette fois-ci un rapport qualité-prix bien meilleur. Lorsqu'il avait été présenté au lancement du Galaxy Note 20, nous avions pu apercevoir un écran extérieur beaucoup plus grand que l'original (l’une de nos plus grandes plaintes) et des spécifications qui correspondaient à celles intégrées au Galaxy Note 20 Ultra (mis à part le zoom optique qui est 2x et non plus 5x).

Comptez sur nous pour continuer à vous donner toutes les informations nécessaires concernant ce Galaxy Z Fold 2, avec un suivi au plus près du futur événement à venir de Samsung.