Nintendo Switch Pro : à quel prix s’attendre si une nouvelle console débarque en 2021 ?

Alors que l'existence même d'une nouvelle Nintendo Switch Pro en 2021 n'est encore qu'une rumeur, de plus en plus d'analystes se penchent sur son développement imminent. S'il y a bel et bien une future console Nintendo en préparation, alors cela vaut la peine de creuser un peu plus son prix potentiel.



Il convient de noter que Nintendo n'a toujours pas annoncé officiellement un support successeur à sa console Switch, dont le succès commercial ne faiblit pas. Doug Bowser, directeur de Nintendo America, a précédemment déclaré que nous ne sommes qu'à mi-chemin du cycle de vie actuel de la Nintendo Switch originale - ce qui signifie que la Nintendo Switch 2 ne nous parviendrait pas avant trois ans au plus tôt.

Cependant, Bloomberg affirme pour sa part qu'une édition Switch plus premium débarquerait en rayon en 2021. Avec l’implication supposée (récemment) de Nvidia dans une potentielle Nintendo Switch Pro, les preuves s'accumulent et donnent plutôt du poids à cette seconde voix.

S’il fallait estimer un prix conseillé pour cette Nintendo Switch Pro en suspension, il serait de 399 € selon un large consensus. Compte tenu d’un upscaling 4K potentiel, mais aussi de l’ajout d’un écran OLED, d’une carte graphique Nvidia et d’un processeur amélioré, une augmentation de 100 € sur le modèle standard paraît justifiée. En outre, elle permettrait à la Nintendo Switch actuelle de faire balancier entre cette proposition haut de gamme et la Nintendo Switch Lite, déjà moins chère de 100 €.

La Nintendo Switch originale a été lancée en 2017 à 299 €, se plaçant alors en dessous des prix de la PS4 et de la Xbox One rivales. Le tarif estimé de la future Nintendo Switch Pro devrait maintenir cet avantage concurrentiel, tout en se rapprochant des offres plus premium fixées jusqu’ici par Sony et Microsoft.

La Switch Pro rentrerait ainsi en compétition directe avec la PS5 Digital Edition, et la placerait au-dessus de la Xbox Series S. Il convient donc de s'interroger sur la façon dont Nintendo va rendre son catalogue plus attractif pour conserver son titre de constructeur le plus populaire sur le marché des jeux consoles.

Les prix des jeux de la Nintendo Switch 2 vont-ils augmenter ?

Nintendo aurait demandé à ses studios partenaires d’optimiser les titres à venir pour supporter une résolution 4K. Si cette information s'avère exacte, il convient de souligner que non seulement la console offrira une option 4K, mais aussi que le catalogue existant pourrait subir une remasterisation.

Nintendo a tout intérêt, en effet, à proposer une offre rétrocompatible aussi large que celle de Sony et Microsoft, leurs développeurs communs s’assurant déjà de la mise à niveau graphique de leurs jeux passés.

Toutefois, ces spécifications plus élevées engendrent des coûts de production supplémentaires. Et alors que les titres rétrocompatibles pourraient ne pas augmenter leurs tarifs, nous pourrions voir une légère inflation s’exercer sur les sorties inédites.

En attendant le lancement de la Nintendo Switch Pro, vous pouvez toujours acquérir une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite aux meilleurs prix.