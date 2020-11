Vous avez précommandé la Xbox Series X sur Amazon ? Préparez-vous à la recevoir en décembre - voici pourquoi

Si vous avez précommandé une Xbox Series X chez Amazon, vous ne recevrez peut-être pas la console next-gen de Microsoft aujourd'hui, le 10 novembre, ni même ce mois-ci. Le détaillant a pris contact avec plusieurs de ses clients pour les informer que certaines expéditions de la Xbox Series X risquaient d’être retardées, en raison d'un problème d'approvisionnement. Toutefois, l’estimation du retard semble varier d'un acheteur à l'autre. Ainsi, le géant du e-commerce aurait statué sur quelques jours pour certains, tandis que d'autres se sont vus annoncer que la console arriverait au plus tard le 31 décembre.

Good work @AmazonUK. No problem taking my money yesterday but you’re taking an extra day to dispatch my Xbox Series X even though it was ‘being prepared’ all yesterday 🙄 and I have work to do dependent on its arrival. Just to make it even worse.November 10, 2020