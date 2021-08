Pourquoi le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le smartphone pliable le plus excitant de 2021 ?

Samsung l'a fait : le constructeur mobile a enfin créé un smartphone pliable qui coûte le même prix que ses téléphones haut de gamme "standards". Enfin, les consommateurs peuvent vraiment avoir l’embarras du choix entre un Samsung Galaxy Z Flip 3 et un Samsung Galaxy S21 Plus.

Bien sûr, vous renoncez toujours à une configuration photo plus avancée (le Z Flip 3 ne dispose pas de l'impressionnant téléobjectif de la gamme Samsung Galaxy S21 ni de son Space Zoom 50x), et les spécifications du smartphone pliable s’avèrent un peu moins impressionnantes. Mais avec une puce Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, il reste suffisamment puissant pour mériter son prix élevé et devient le modèle pliable le plus excitant de 2021.

Vous pouvez ainsi opter pour un Z Flip 3 sans avoir l'impression de faire des compromis. Tout en profitant du véritable avantage d'un pliable : un écran large et plus pratique pour optimiser l’ensemble de vos usages.

Introducing Galaxy Z Fold3 | Z Flip3 5G. Once you experience something better, you can never go back. Unfold your world. #GalaxyZFold3 #GalaxyZFlip3 #SamsungUnpackedPre-order now: https://t.co/e4WiMA93So | https://t.co/yMHrVILbbD pic.twitter.com/nS6kY9yyIWAugust 11, 2021 See more

Les appareils pliables à clapet se déplient pour vous permettre d’exécuter vos applications les plus visuelles ou consulter des pages web comme sur une tablette. Une fois vos tâches achevées, il vous suffit de les replier pour les ranger aisément dans une poche. Le Z Flip 3 fait tout cela, et minimise même la plus grande faiblesse de son prédécesseur : au lieu de l'écran externe de 1,1 pouce du Z Flip, de la taille d'un petit doigt, l'écran externe de 1,9 pouce du nouvel appareil Samsung est presque quatre fois plus grand, ce qui le rend suffisamment large pour afficher directement certaines fonctionnalités pratiques, comme les commandes audio.

Le Z Flip 3 est le meilleur smartphone pliable du marché, réalisant ce que le Motorola Razr rêvait d’accomplir.

Motorola perd sa couronne

Nous ne savons pas exactement pourquoi Motorola n’a pu anticiper ce virage, et proposer un modèle à prix “abordable” pour démocratiser le smartphone pliable avant Samsung. La société a pourtant été la première à commercialiser un pliable à clapet : lorsque le Motorola Razr original a été révélé en novembre 2019, nous étions excités par ses possibilités.

Le Razr présentait un design épuré et satisfaisant, mais il a dû composer avec des problèmes de charnière et un écran interne fragile.

Quelques mois après la sortie du Razr, le Samsung Galaxy Z Fip original est sorti, et il a surpassé le Motorola pliable à presque tous les égards - meilleures caméras, affichage supérieur, moins de lacunes au niveau de la charnière, et une ouverture sous n'importe quel angle. Les deux appareils ont été dépassés par des versions légèrement raffinées en 2020, sans que l'écran de 1,1 pouce susmentionné du Z Flip ne puisse encore rivaliser avec l'écran de 2,6 pouces du Razr.

Aujourd’hui, le Z Flip 3 semble réduire considérablement l'avantage du Razr avec son écran de 1,9 pouce, mais sa véritable victoire réside dans la parité tarifaire avec la majeure partie des smartphones haut de gamme. C'est l’évolution la plus essentielle de ce marché.

Les smartphones pliables ne remplaceront pas leurs équivalents standards

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est clairement le pliable le plus premium, annoncé lors du Samsung Unpacked, mais il conserve également le prix élevé de son prédécesseur, avec une facture minimale de 1 799 € (contre 1 059 € pour le Z Flip 3). Sa compatibilité avec le stylet S Pen en fait un appareil destiné aux consommateurs soucieux de productivité, surtout depuis l'annulation du Samsung Galaxy Note 21.

Étant donné que le prix du Z Flip 3 se veut plus compétitif, il trouvera un public plus large bien que Samsung assure qu’il ne remplacera pas les smartphones standards de sa gamme premium. De toute évidence, les fidèles de la marque auront besoin de temps pour comparer les avantages d’un smartphone pliable Galaxy Z avec les modèles plus traditionnels de la série Galaxy S, et décider si la nouveauté en vaut vraiment la peine.

Il est également clair que Samsung surveille de près l’usage général de ses appareils pliables à clapet. Dans l'année qui a suivi la sortie du Z Flip original, de nombreux concepteurs d'étuis ont prospéré. La firme distribuera donc des étuis dotés d'un anneau circulaire - idéal pour être suspendu à un collier ou glisser une sangle.

Faut-il encore les smartphones pliables comme un marché de niche ? Avec le lancement du Z Flip 3, ce débat devient plus flou, tant le modèle fait office de rampe d'accès du grand public vers ce segment. Si nous nous posons un jour la question de savoir s'il faut choisir entre un smartphone plat ou pliable, c'est parce que le Z Flip 3 existe désormais et qu’il est sorti au bon moment ainsi qu’au bon prix.