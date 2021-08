Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Watch4 et Buds 2 : quels prix et quels bonus de précommande ?

Samsung a officiellement lancé un nouveau lineup de produits, composé de deux smartphones à écran pliable, les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, une montre connectée, la Galaxy Watch 4, déclinée en plusieurs variantes, et les écouteurs sans fil Galaxy Buds2. Découvrez à quels tarifs ils sont disponibles et ce que vous pouvez gagner en précommandant ces appareils.

Samsung Galaxy Z Fold3

Le Galaxy Z Fold est commercialisé au prix de 1799 euros dans sa configuration avec 256 Go d’espace de stockage et au tarif de 1899 euros dans sa version 512 Go. Ce sont des sommes inférieures que celles pratiquées pour les Z Fold et Z Fold2, pour une meilleure qualité. Samsung s’est montré agressif sur les prix cette année. Trois coloris sont disponibles : noir, argent et vert.

(Image credit: Samsung)

Pendant deux semaines, du 11 au 26 août 2021, la marque propose de précommander le smartphone sur son site officiel, ce qui permet d’obtenir plusieurs avantages. En accessoires d’abord, avec un pack contenant un bloc de charge, une coque de protection et un stylet S Pen Fold Edition offerts.

Puis avec la possibilité de faire reprendre un ancien téléphone en sa possession pour profiter d’une remise de 200 euros, plus la valeur estimée de votre appareil par Samsung. Un bon moyen de se débarrasser d’un ancien téléphone qui ne sert plus tout en économisant au moins 200 euros sur le prix du Z Fold 3.

Et enfin, avec une assurance Samsung Care+ valable pour une durée d’un an.

Ce qu’on aime sur le Galaxy Z Fold3 : le support du stylet S Pen, la résistance à l’eau, l’écran externe amélioré, les avantages de la précommande.

Samsung Galaxy Z Flip3

Le Galaxy Z Flip3 fait lui aussi l’objet d’une baisse de prix à sa sortie par rapport à ses prédécesseurs, les Z Flip et Z Flip 5G. Il fallait débourser au moins 1500 euros pour ces modèles, le Z Flip 3 est quant à lui vendu au prix de 1059 euros avec 128 Go de mémoire interne et au tarif de 1109 euros si vous avez besoin de 256 Go d’espace de stockage.

(Image credit: Samsung)

Et ce n’est pas fini puisque vous pouvez acquérir le Z Flip3 pour encore moins cher. Comme pour le Z Fold3, durant la période de précommande s’étalant du 11 au 26 août, un bonus de reprise d’un montant de 200 euros est ajouté à la valeur de l’appareil que vous souhaitez rendre. Il est donc aisé d’acheter un Z Flip 3 à 859 euros grâce à un vieux téléphone qui prend la poussière, un prix très intéressant pour un smartphone aux spécifications techniques haut de gamme et avec un écran pliable.

Petite précision sur les coloris disponible, le gris, le blanc et le rose ne peuvent être achetés qu’auprès du site officiel de Samsung France. Pour les autres (crème, lavande, vert, noir), il est possible de passer aussi bien par la page du constructeur que par un revendeur.

La précommande sur Samsung.com donne aussi droit à une coque en cuir et à un chargeur sans fil.

Ce qu’on aime sur le Galaxy Z Flip3 : le nouvel écran de façade, la certification d’étanchéité IPX8.

Samsung Galaxy Watch4

Comme toujours, Samsung offre un large choix d’options pour ses montres connectées, et ce sont en tout huit références qui sont proposées dans la série des Watch4. Les modèles Bluetooth sont moins chers que leurs équivalents 4G et logiquement, plus le boîtier est imposant en taille, plus le prix grimpe. Enfin, le design des Watch4 Classic, avec aiguilles, vous coûtera plus cher que celui des Watch4 standards.

(Image credit: Samsung)

Sachez que pour le reste, toutes ces versions offrent les mêmes fonctionnalités et les mêmes performances. Le SoC Exynos W920 gravé en 5 nm équipe les smartwatches, la mémoire est identique et les mêmes capteurs sont intégrés.

Voici ci-dessous le détail des tarifs pratiqués pour l’ensemble de la série :

Galaxy Watch4 40 mm (Bluetooth) : 269 €

Galaxy Watch4 44 mm (Bluetooth) : 299 €

Galaxy Watch4 40 mm (4G) : 319 €

Galaxy Watch4 44 mm (4G) : 349 €

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (Bluetooth) : 369 €

Galaxy Watch4 Classic 46 mm (Bluetooth) : 399 €

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (4G) : 419 €

Galaxy Watch4 Classic 46 mm (4G) : 449 €

Et si vous souhaitez personnaliser gratuitement votre Galaxy Watch4, c’est via le Galaxy Watch Design Studio du site officiel de Samsung qu’il faut passer. Une précommande chez Samsung donne aussi droit à un code pour 50 euros de crédit sur le Play Store.

Ce qu’on aime sur la Galaxy Watch4 : design plus moderne, passage à Wear OS (avec surcouche Samsung).

Samsung Galaxy Buds2

(Image credit: Samsung)

Tout est plus simple du point de vue tarifaire pour les écouteurs sans fil Galaxy Buds2. Il n’y a qu’un seul modèle, et donc un prix unique, et il s’agit du même que celui des Buds originaux, à savoir 149 euros.

Ce qu’on aime sur les Galaxy Buds2 : l’ajout de la fonction de réduction active du bruit.