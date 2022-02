Super Bowl 2022 : comment regarder en direct la finale du championnat de football américain ?

La finale de la NFL (la ligue nationale de football américain) aura lieu dans moins d'une semaine, et il devrait être visionné - une nouvelle fois - par plus de 100 millions de téléspectateurs dans 200 pays. Il est temps de mettre vos boissons au frais et de consulter le programme exceptionnel du Super Bowl 2022 ou Super Bowl LVI.

À quelle heure débute le Super Bowl 2022 ?

Le coup d'envoi du Super Bowl LVI sera donné à 0h30 (heure française), le lundi 14 février. L’événement devrait vous accompagner sur plus de 3h15 durant cette Saint Valentin, et s’achever donc vers 3h45 du matin. Votre nuit risque d’être très courte.

En France, BeIN Sports diffusera la grande finale en temps réel. Il vous faudra donc disposer d'un abonnement BeIN Sports (démarrant à 15 € / mois sans engagement). La chaîne L’Equipe, disponible sur le canal 21 de la TNT ou en ligne, retransmettra également cette édition 2022.

Où se déroule le Super Bowl LVI ?

L'année dernière a marqué le premier Super Bowl joué à domicile. Une réussite que la Ligue a décidé de réitérer en 2022. La grande finale aura donc lieu au SoFi Stadium, et les LA Rams bénéficieront du soutien inconditionnel de leur public. Si l'on considère que ce stade peut accueillir jusqu'à 70 000 personnes et peut s’étendre avec une capacité de 100 000 spectateurs, cela représente une foule considérable.

Le stade, d'une valeur de 5,5 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros), a été achevé en septembre 2020. Il offre un hall moderne et ouvert au cœur de la ville. Mais SoFi est peut-être mieux connu pour son écran circulaire 4K suspendu au centre du terrain. L'avant et l'arrière de l'écran étant visibles depuis tous les sièges, il offre une excellente vue du match, où que vous vous placiez.

Quelles sont les équipes finalistes du Super Bowl 2022 ?

Super Bowl performers and halftime show 2022

Le Super Bowl LVI se disputera entre les Cincinnati Bengals et les LA Rams, maintenant que Garoppolo et Mahomes sont hors jeu. Alors que les Rams sont considérés comme les favoris, les Bengals ont fait une entrée fracassante. Perpétuels outsiders sans une seule victoire au Super Bowl à leur actif, Cincinnati cherche aujourd’hui à se faire une place au panthéon de la NFL.

Au début de la saison, les Bengals occupaient le bas du tableau de l'AFC North, mais ils disposaient de deux armes prêtes à être dégainées : Joe Burrow, dont la saison a été interrompue l'an dernier par une blessure au genou, et Ja'Marr Chase, un wide receiver choisi en cinquième position. Les deux coéquipiers ont joué ensemble à LSU et ont développé une réelle alchimie.

Si Cincinnati peut compter sur ce tandem, les Rams ont derrière eux tout le SoFi Stadium. La troupe de Sean McVay affiche un bilan de 12 victoires et 5 défaites cette saison, un palmarès porté par le quarterback Matthew Stafford qui a inscrit 41 touchdowns - un record à ce poste.

Si les Bengals sont à la recherche de leur première victoire au Super Bowl, les Rams sont tout aussi motivés. Le Super Bowl LVI marque la première participation des Rams à l’événement. Du moins affilié à Los Angeles, puisque les St Louis Rams ont déjà eu droit à une victoire en 1999.

Ces deux équipes ne sont pas des vétérans du Super Bowl, mais avec des saisons incroyables derrière elles, la légende s’écrira pour la gagnante ce 14 février.

Quels artistes animeront la mi-temps du Super Bowl 2022 ?

Eminem, Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige et Kendrick Lamar sont tous à l'affiche de l’événement, et ils devraient glorifier plus de 25 ans de hip hop à eux cinq. Peut-être même six, le teaser de la mi-temps délivrant le refrain de California Love emmené par Dre et 2Pac. Il y a dix ans déjà, le festival Coachella avait “ressuscité” l’artiste assassiné, sous la forme d’un hologramme. Le Super Bowl osera-t-il un hommage similaire ?

Si, comme beaucoup, vous aimeriez suivre la finale du Super Bowl en live et sans interruption, mais que vous résidez actuellement à l'étranger et que la chaîne L'Equipe ou BeIN Sports s'avèrent géo-bloquée (y compris sur le web), il suffit d’exécuter les deux étapes simples que voici.

1. Téléchargez et installez un VPN

La meilleure façon de bénéficier du programme en direct est de télécharger et d'installer un VPN. Nous avons testé plus de 100 services VPN à ce jour et nous considérons ExpressVPN comme leur champion absolu.

Il se veut compatible avec une multitude d'appareils (y compris Apple TV ou les consoles Xbox + PlayStation) et se classe parmi les plateformes les plus rapides du marché. De plus, si vous optez pour un abonnement annuel, vous vous verrez offrir trois mois d’utilisation gratuite. Avec la possibilité d’annuler et de vous faire rembourser votre souscription sous 30 jours !

Cliquez ici pour essayer ExpressVPN (avec sa garantie de remboursement).

2. Connectez-vous à un serveur français

Ouvrez simplement l'application VPN, cliquez sur l’option « Choisir l’emplacement » et sélectionnez-en un en France. Puis rendez-vous sur la chaîne L'Equipe ou BeIn Sports. Il ne vous reste plus qu’à rester éveillé(e) pour une nuit (ou une journée selon votre fuseau horaire) de folie.