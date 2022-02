Tournoi des Six Nations 2022 : comment regarder chaque match en direct ?

La France et l'Écosse ont longuement souffert dans l’histoire récente du Tournoi des Six Nations, mais les deux équipes n’ont jamais été aussi en forme qu’en 2022. L'Irlande, l'Angleterre et le Pays de Galles, champion en titre, ne sont pas en reste pour autant. Cette nouvelle édition (la 128e) nous garantit d’importantes décharges d’adrénaline et autant de surprises en direct. Voici comment ne manquer aucune minute du show.

Tournoi des Six Nations 2022 : où et quand ? Dates : 5 février - 19 mars

Lieux : Cardiff, Dublin, Edimbourg, Londres, Paris et Rome

Diffusé sur : France 2

Regardez n'importe où : essayez le VPN n°1, 100% sans risque

Douze ans après l’ultime triomphe de la France, les hommes de Fabien Galthié entrent de nouveau dans la compétition en tant que favoris. Emmenés par le capitaine et joueur mondial de l'année Antoine Dupont, ils deviennent l'équipe la plus dangereuse de l’année et surtout la plus affamée. Après avoir échoué à plusieurs reprises dans la course au titre.

Le sélectionneur anglais Eddie Jones doit pour sa part composer un XV de choc malgré plusieurs blessés, tandis que Wayne Pivac peut compter sur une équipe du Pays de Galles rajeunie. L'Irlande, quant à elle, a battu la Nouvelle-Zélande cet automne, et l'Italie... sera également présente.

Comment suivre votre groupe favori ? Découvrez notre programme intégral ci-dessous.

Voici le calendrier complet du Tournoi des Six Nations 2022

Première journée

Samedi 5 février - Irlande vs Pays de Galles, 15h15, France 2

Samedi 5 février - Écosse vs Angleterre, 17h45, France 2

Dimanche 6 février - France vs Italie, 16h00, France 2

Seconde journée

Samedi 12 février - Pays de Galles vs Écosse, 15h15, France 2

Samedi 12 février - France vs Irlande, 17h45, France 2

Dimanche 13 février - Italie vs Angleterre, 16h00, France 2

Troisième journée

Samedi 26 février - Écosse vs France, 15h15, France 2

Samedi 26 février - Angleterre vs Pays de Galles, 17h45, France 2

Dimanche 27 février - Irlande vs Italie, 16h00, France 2

Quatrième journée

Vendredi 11 mars - Pays de Galles vs France, 21h00, France 2

Samedi 12 mars - Italie vs Écosse, 15h15, France 2

Samedi 12 mars - Angleterre vs Irlande, 17h45, France 2

Cinquième journée

Samedi 19 mars - Pays de Galles vs Italie, 15h15, France 2

Samedi 19 mars - Irlande vs Écosse, 16h45, France 2

Samedi 19 mars - France vs Angleterre, 21h00, France 2

Qui a remporté le dernier Tournoi des Six Nations en 2021 ?

Bien qu'ayant commencé le tournoi dans le désarroi, le Pays de Galles a été couronné champion des Six Nations pour la sixième fois, s'assurant ainsi la Triple Couronne. La France a infligé au Pays de Galles sa seule défaite du tournoi et a terminé à la deuxième place.

Se déroulant chaque année à partir du premier week-end de février et se terminant fin mars, le Tournoi des Six Nations est disputé par les équipes internationales de France, d'Angleterre, d'Irlande, d'Italie, d'Écosse et du Pays de Galles.

Chaque équipe des Six Nations affronte les cinq autres une fois par saison, avec l'avantage de jouer à domicile une saison sur deux. Ce qui donne un total de 15 matches par édition. Une victoire rapporte quatre points, tandis qu'un match nul donne deux points.

Une équipe perdante ne reçoit aucun point, mais un point de bonus peut être obtenu qu’il y ait victoire, défaite ou match nul - à condition de marquer quatre essais ou plus dans une rencontre.

L'équipe qui collecte le plus de points à la fin de la saison remporte le trophée du Tournoi des Six Nations, tandis que cinq victoires lui permettent d'obtenir le très prestigieux Grand Chelem.

Qui est la plus grande équipe historique du Tournoi des Six Nations ?

L'Angleterre, championne en titre, est en tête du peloton avec sept victoires, suivie de près par le Pays de Galles (six victoires), la France (cinq victoires) et l'Irlande (quatre victoires).

Où regarder le Tournoi des Six Nations 2022 en France ?

France 2 obtient ici l'exclusivité des 15 matchs du Tournoi des Six Nations 2022. Vous pouvez donc visionner gratuitement chaque rencontre.

Vous résidez actuellement en dehors des contrées françaises ? Vous serez probablement géo-bloqué(e) sans possibilité d’accéder à BeIN Sports. Si tel est le cas, et qu'aucune chaîne locale ne diffuse la compétition, nous vous recommandons d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité.

Nous avons testé l’offre exhaustive des meilleures plateformes VPN et nous certifions aujourd’hui la place d'ExpressVPN comme leader de ces derniers. C’est le VPN idéal pour visionner vos matchs de par sa facilité de prise en main et ses options de sécurité multiples. Garanti ou remboursé sous 30 jours, il vous propose enfin 3 mois GRATUITS lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Une promo immanquable !

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur la plateforme BeIN Sports et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous).

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.