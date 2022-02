Jeux olympiques d'Hiver 2022 : comment regarder chaque épreuve en direct ?

Les Jeux Olympiques d’Hiver sont de retour, quelques mois à peine après la session d’été. C’est un festival d’acrobaties folles et des démonstrations de bravoure auquel vous devriez assister du 4 au 20 février. Voici comment suivre le calendrier complet de cette édition, en direct et en streaming.

Jeux Olympiques d’Hiver 2022 : où et quand ? Dates : du vendredi 4 au dimanche 20 février

Ville hôte : Pékin, Chine

Diffusé sur : France 2, 3, Eurosport (France)

Le bobsleigh, le snowboard, la luge et le saut à ski sont le genre d'événements que vous ne suivez probablement qu'une fois tous les quatre ans, les yeux rivés sur votre écran. Attention toutefois de ne pas les manquer, car seules quelques épreuves figurent au programme de Pékin 2022.

Quel que soit votre sport de glisse préféré, vous trouverez la date et la chaîne associées à la discipline dans notre calendrier complet des Jeux Olympiques d'Hiver. Il s’agit de l’édition la plus importante jamais organisée. 109 médailles sont à distribuer dans 15 disciplines et sept nouvelles épreuves.

Où regarder les Jeux Olympiques d'Hiver 2022 en France ?

Les Jeux Olympiques sont traditionnellement diffusés en direct sur France 2 et France 3 chaque jour, de 1h30 à 21h, et ce gratuitement. Vous pouvez également suivre la compétition en streaming sur les chaînes payantes Eurosport mais aussi sur l'application mobile Eurosport. L'abonnement Eurosport coûte 9,99 € par mois (sans engagement) ou 69,99 € par an (ce qui vous permet d'économiser 49,89 €).

Notez que la cérémonie d'ouverture se tiendra sur France 2 le vendredi 4 février 2022 de 13h à 15h10. La cérémonie de clôture, elle, sera diffusée sur la même chaîne, le dimanche 20 février 2022 toujours à 13h.

Si vous ne résidez pas en France actuellement et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Eurosport, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site Eurosport.fr et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la compétition.

Le programme des Jeux olympiques d'Hiver 2022 en bref

Cérémonie d'ouverture - 4 février

Ski alpin - 6-19 février

Bobsleigh - 13-20 février

Biathlon - 5-19 février

Ski de fond - 5-20 février

Curling - 2-20 février

Ski acrobatique - 3-19 février

Patinage artistique - 4-20 février

Hockey sur glace - 3-20 février

Luge - 5-10 février

Combiné nordique - 9-17 février

Snowboard - 5-15 février

Saut à ski - 5-14 février

Skeleton - 10-12 février

Patinage de vitesse - 5-19 février

Patinage de vitesse sur piste courte - 5-16 février

Cérémonie de clôture - 20 février

Le calendrier complet des Jeux Olympiques d'Hiver 2022

Du 2 au 9 février - Tous ces programmes sont à suivre à l'heure française.

Mercredi 2 février



Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 13h05)



Jeudi 3 février



Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

Ski freestyle : qualifications bosses messieurs et dames (à partir de 11h)



Vendredi 4 février



Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 1h35)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 3h)

Cérémonie d'ouverture (à partir de 13h)



Samedi 5 février



Biathlon : relais 4x6km messieurs et dames (à partir de 10h)

Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

Luge : simple messieurs (à partir de 12h10)

Patinage de vitesse : 3000m dames (à partir de 9h30)

Saut à ski : finale tremplin normal individuel dames, qualifications tremplin normal individuel messieurs (à partir de 6h15)

Short track : finales relais par équipe mixte, séries 500m femmes, séries 1000m messieurs (à partir de 12h)

Ski acrobatique : finales bosses messieurs (à partir de 11h)

Ski de fond : skiathlon dames (à patir de 8h45)

Snowboard : qualifications slopestyle dames (à partir de 3h45)



Dimanche 6 février



Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 9h40)

Luge : finale simple messieurs (à partir de 12h30)

Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 2h37)

Patinage de vitesse : 5000m messieurs (à partir de 9h30)

Saut à ski : finale tremplin normal individuel messieurs (à partir de 11h)

Ski alpin : descente messieurs (à partir de 4h)

Ski freestyle : finales bosses dames (à partir de 11h)

Ski de fond : skiathlon messieurs (à partir de 8h)

Snowboard : finale slopestyle dames, qualifications slopestyle messieurs (à partir de 2h30)

Lundi 7 février



Curling : tour préliminaire et demi-finales, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

Luge : premières manches simple dames (à partir de 12h50)

Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 2h22)

Patinage de vitesse : 1500m dames (à partir de 9h30)

Short track : finales 500m femmes, finales 1000m messieurs (à partir de 12h30)

Saut à ski : finale par équipe mixte (à partir de 11h28)

Ski acrobatique : qualifications big air messieurs et dames (à partir de 2h30)

Ski alpin : géant dames (à partir de 3h15)

Snowboard : finale slopestyle messieurs (à partir de 5h)



Mardi 8 février



Biathlon : Individuel Messieurs (à partir de 9h30)

Curling : finale et match pour la troisième place, double mixte (à partir de 7h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

Luge : dernières manches simple dames (à partir de 12h50)

Patinage artistique : programme court messieurs (à partir de 2h22)

Patinage de vitesse : 1500m messieurs (à partir de 11h30)

Ski alpin : Super-G messieurs (à partir de 4h)

Ski freestyle : finale big air dames (à partir de 3h)

Ski de fond : Sprint libre messieurs et dames (à partir de 9h)

Snowboard : finale slalom géant parallèle messieurs et dames (à partir de 3h40)

Mercredi 9 février



Curling : tour préliminaire, messieurs (à partir de 13h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs (à partir de 16h40)

Luge : finale, double (à partir de 13h20)

Short track : finales 1500m messieurs, demi-finales relais 3000m dames, séries 1000m dames (à partir de 12h)

Ski freestyle : finale big air messieurs (à partir de 4h)

Ski alpin : Slalom Dames (à partir de 3h15)

Snowboard : finale snowboardcross dames, qualifications half-pipe messieurs et dames (à partir de 2h30)

Quels sont les nouveaux sports des Jeux olympiques d'Hiver 2022 ?

Aucun nouveau sport n'a été ajouté au programme des Jeux olympiques d'hiver, mais il y a sept nouvelles épreuves à suivre avec grand intérêt :

Ski acrobatique Big Air masculin et féminin

Bobsleigh Monobob féminin

Ski acrobatique par équipe mixte

Saut à ski par équipe mixte

Ski freestyle Cross par équipe mixte

Patinage de vitesse sur piste courte par équipe mixte

Où se déroulent les Jeux olympiques d'hiver de 2022 ?

Pékin accueille les Jeux olympiques d'Hiver pour la première fois. Tout comme la Chine qui a vu ses proches voisins, le Japon et la Corée du Sud, accueillir l'événement les années précédentes. A noter que Pékin est aussi la première ville au monde à accueillir à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

La cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture se dérouleront dans l'emblématique stade du Nid d'oiseau - officiellement le stade national de Pékin - et il y a trois villages olympiques d'hiver, dans le centre de Pékin, à Yanqing, dans la banlieue de la capitale, et dans le village voisin de Zhangjiakou.

Les Jeux olympiques d'Hiver accueilleront-ils un public ?

La Covid-19 ayant refait surface avec la propagation rapide de la variante Omicron, la Chine n'a pas encore pris de décision quant à autoriser la présence de spectateurs pour ovationner les athlètes. Le pays a mis en place une stratégie "Zéro Covid" visant à stopper toute transmission du virus.

Certains rapports suggèrent que si les fans sont autorisés à assister aux Jeux, on leur demandera d'applaudir au lieu de donner de la voix, ce qui créerait une atmosphère plutôt étrange, plus proche d'une soirée à l'opéra que d’un événement sportif à haut niveau.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.