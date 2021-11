SOS Fantômes L’Héritage : sur quelles plateformes pourrez-vous le regarder en streaming ?

Il vous tarde de découvrir le nouvel opus de la franchise Ghostbusters, SOS Fantômes : L’Héritage ? Vous n'êtes pas seul. Le film familial-fantastique à venir de Jason Reitman reçoit peut-être un accueil mitigé, mais il pourrait bien rassembler plusieurs générations dans les salles de cinéma dès le 1er décembre, jour de sa sortie dans les salles de cinéma françaises. Et sur les plateformes de streaming ?

Les spectateurs américains, eux, sont plus chanceux et pourront visionner le blockbuster (également sur grand écran) près de deux semaines avant, plus exactement à partir du 19 novembre. Et comme ils ne sont pas soumis à la chronologie des médias, ils devraient de même bénéficier d’une intégration rapide dans le catalogue d’un des multiples géant du streaming vidéo à l’affût.

Où et quand SOS Fantômes : L’Héritage sera-t-il visible en streaming ?

En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, nous nous sommes habitués à ce que les films sortent soit dans les cinémas, soit sur les plateformes de streaming vidéo. Ou pour certains pays, en simultané sur les deux supports. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour SOS Fantômes : L’Héritage.

Pour l'instant, Ghostbusters: Afterlife (son titre original) n'est disponible que dans les salles de cinéma et il n'y a actuellement aucune date de programmation limite fixée par les exploitants. Tout dépendra de son succès au box-office, mais il pourrait très bien rester à l’affiche tout l’hiver. Il serait ensuite disponible à la location ou à l’achat en DVD et VOD vers avril 2022. Avant de rejoindre un service de streaming spécifique à l’international, tandis qu’en France nous devrions attendre 8 à 10 mois avant sa diffusion sur Canal+ ou OCS (entre août et octobre 2022) et 36 mois (soit décembre 2024) avant qu’un service SVOD n’en acquiert les droits. A noter que ce délai pourrait être ramené à un an seulement si les négociations entre le Ministère de la Culture et ses partenaires trouvent un accord le 10 février prochain

Quelle plateforme héritera de l’ultime film Ghostbusters ?Contrairement à la plupart des studios, Sony - producteur et distributeur - ne dispose pas d'une plateforme dédiée comme HBO Max ou Paramount Plus. Il est donc un peu plus difficile de prédire dans quel catalogue il atterrira. Récemment, nous avons vu Sony s'associer à Netflix, Amazon Prime Video, et bientôt Disney Plus pour ses diverses sorties en streaming.

D'après la disponibilité des précédents films SOS Fantômes, nous pensons que l’épisode de 2021 sera diffusé sur Netflix en France. Un peu plus tôt, vous pourrez le louer ou l’acheter sur toutes les plateformes VOD effectives, à l’instar de Google Play Movies, Apple iTunes, le Microsoft Store, Rakuten TV ou encore Canal VOD.

(Image credit: Sony Pictures)

Où regarder en streaming les autres films SOS Fantômes ?

En attendant, vous avez la possibilité de visionner les films précédents de la franchise sur Netflix. Tout du moins le film original de 1984 et le reboot de 2016 avec Melissa McCarthy, Leslie Jones, Kristen Wiig et Kate McKinnon. SOS Fantômes II (1989), en revanche, n’est envisageable qu’à la location et à l’achat.