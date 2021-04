Où précommander le nouvel iPad Pro (2021) au meilleur prix ?

L’iPad Pro sera officiellement mis à jour. Apple vient d’officialiser une nouvelle génération de tablettes haut de gamme, qui sera disponible en précommande dès le 30 avril 2021 - pour une livraison ultérieure à partir de mi-mai.

Avec une foule d’améliorations majeures sous le capot (bonjour la 5G et la puce M1), il est probable que ces nouvelles tablettes premium s’écoulent assez rapidement. D’autant qu’une pénurie de puces sévit actuellement et menace la chaîne de production d’Apple.

Si vous êtes intéressé par le produit, nous mettrons régulièrement à jour cette page pour vous aider à localiser les meilleurs prix. Tant pour l’iPad Pro 2021 à venir que pour les éditions précédentes dont les tarifs devraient être revus à la baisse sous peu.

Où précommander l’iPad Pro 2021 ?

Le premier endroit où vous êtes 100% sûr de trouver un iPad Pro 2021, au moment de son lancement officiel est la boutique Apple. Celle-ci annonce d’ailleurs une arrivée imminente de la nouvelle tablette - qui dispose déjà de sa page produit dédiée.

La page produit de l'iPad Pro 2021 via la boutique Apple France

Les principaux détaillants, tels qu’Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount devraient disposer également de stock considérable et d’un souci de réapprovisionnement constant, le cas échéant. Certains d’entre eux vous proposent même l’envoi de notifications pour être tenu informé rapidement sur l’alimentation des stocks en cas de pénurie. De cette façon, vous devriez pouvoir recevoir votre iPad Pro 2021 avant les vacances estivales.

(Image credit: Apple)

Combien coûtera l’iPad Pro 2021 ?

Le prix du nouvel iPad Pro 2021 est relativement variable. La version de base comprenant un écran de 11 pouces, 128 Go et une connectivité Wi-Fi sera vendue 899 €. La version de 12,9 pouces (et toujours 128 Go + le Wi-Fi), elle, démarre à 1 219 €.

Voici les différents modèles d’iPad Pro 2021 disponibles :



iPad Pro 11 pouces

128 Go Wi-Fi : 899 €

128 Go 5G : 1 069 €

256 Go Wi-Fi : 1 009 €

256 Go 5G : 1 179 €

512 Go Wi-Fi : 1 229 €

512 Go 5G : 1 399 €

1 To Wi-Fi : 1 669 €

1 To 5G : 1 839 €

2 To Wi-Fi : 2 109 €

2 To 5G : 2 279 €

iPad Pro 12,9 pouces

128 Go Wi-Fi : 1 219 €

128 Go 5G : 1 389 €

256 Go Wi-Fi : 1 329 €

256 Go 5G : 1 499 €

512 Go Wi-Fi : 1 549 €

512 Go 5G : 1 719 €

1 To Wi-Fi : 1 989 €

1 To 5G : 2 159 €

2 To Wi-Fi : 2 429 €

2 To 5G : 2 599 €

L'iPad Pro 2020 de 11 pouces a été lancé au même prix de départ, tandis que l’édition de 12,9 pouces était accessible pour 100 € de moins.

Un bon rapport qualité-prix ?

Oui, surtout si vous optez pour l’écran de 12,9 pouces. Vous obtenez ici les meilleures spécifications d'affichage que nous ayons jamais vues sur un iPad. Il s'agit de la technologie Mini LED, qui est commercialisée sous le nom de Liquid Retina XDR. Ce qui vous donne droit à une luminosité de 1600 nits, un rapport de contraste d'un million pour un et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sa résolution est de 2732 x 2048 pixels, avec un niveau d'affichage comparable à celui des OLED. Le modèle 11 pouces de l'iPad Pro est un peu moins performant, avec un écran LED plus conventionnel - mais il offre toujours une luminosité de 600 nits et une résolution de 2388 x 1668 pixels. Les deux tailles ont une densité de pixels de 264 pixels par pouce.



Apple a également inclus la puce M1 du MacBook dans l'iPad Pro, ce qui devrait en faire l'iPad le plus rapide de tous les temps et, potentiellement, la meilleure tablette du marché. En ce qui concerne la RAM, vous disposerez de 8 Go pour les modèles intégrant 128, 256 ou 512 Go de stockage, tandis que les modèles de 1 et 2 To offriront 16 Go de RAM.

Avec un port Thunderbolt, vous pouvez désormais connecter toute une série de gadgets modernes à votre iPad, grâce à la prise en charge d'Ethernet jusqu'à 10 Gbps. Cette compatibilité vous permet de transférer des fichiers énormes beaucoup plus rapidement et de diffuser des vidéos 6K sur un écran externe.

Le nouvel iPad Pro cellulaire délivre enfin une connectivité 5G, pratique si vous avez déjà souscrit à une formule mobile compatible - vous aurez alors accès à un débit internet maximal de 4 Gbps, dans les bonnes conditions.

En résumé, voici la fiche technique de l’iPad Pro 2021 :

iPad Pro 11 pouces

Stockage : 128 Go / 256 Go / 1 To / 2 To

128 Go / 256 Go / 1 To / 2 To Taille : 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

247,6 x 178,5 x 5,9 mm Poids : 466 grammes

466 grammes Connectivité : USB-C, Thunderbolt

USB-C, Thunderbolt Ecran : 11 pouces Liquid Retina (2388x1668 px), 264 ppp

11 pouces Liquid Retina (2388x1668 px), 264 ppp Processeur : Apple M1

Apple M1 Appareil photo : Jusqu'à 12 Mpx, ƒ/1.8 d'ouverture, enregistrement vidéo 4K/60 fps

Jusqu'à 12 Mpx, ƒ/1.8 d'ouverture, enregistrement vidéo 4K/60 fps Batterie : lithium-polymère rechargeable, 10 heures d’autonomie

iPad Pro 12,9 pouces

Stockage : 128 Go / 256 Go / 1 To / 2 To

128 Go / 256 Go / 1 To / 2 To Taille : 280,6 x 214,9 x 5,9 mm

280,6 x 214,9 x 5,9 mm Poids : 682 grammes

682 grammes Connectivité : USB-C, Thunderbolt

USB-C, Thunderbolt Ecran : 12,9 pouces LR XDR (2732x2048 px), 264 ppp

12,9 pouces LR XDR (2732x2048 px), 264 ppp Processeur : Apple M1

Apple M1 Appareil photo : Jusqu'à 12 Mpx, ƒ/1.8 d'ouverture, enregistrement vidéo 4K/60 fps

Jusqu'à 12 Mpx, ƒ/1.8 d'ouverture, enregistrement vidéo 4K/60 fps Batterie : lithium-polymère rechargeable, 10 heures d’autonomie

Quelle baisse de prix attendre sur les vieux iPad Pro ?

Le lancement d'un nouvel iPad est également une bonne nouvelle si vous cherchez un modèle un peu plus ancien, en particulier ceux de dernière génération, dont les prix vont certainement baisser pour faire place aux offres plus récentes et plus brillantes.

Actuellement, le prix de l'iPad Pro 2020 semble se maintenir autour de 499 €, mais nous nous attendons à ce qu'il commence à diminuer dans les semaines à venir.

Il est également intéressant de considérer les anciens modèles de 2018 qui peuvent être vendus jusqu’à 300 € en dessous du tarif des nouveaux modèles. Bien que les stocks commencent à se tarir.