OnePlus 9 : date de sortie, prix, fiche technique, actualités et rumeurs

Nous nous attendons à ce que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro deviennent les prochains smartphones de pointe de la société, succédant ainsi aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro de 2020, mais aussi des sorties plus récentes que sont les OnePlus 8T, OnePlus Nord N10 5G et OnePlus Nord N100.

Les OnePlus 8 et 8 Pro font partie de nos smartphones favoris à ce jour, même s’il manque quelques touches pour atteindre la perfection absolue en 2021. Nous espérons que la firme y pourvoira avec ce futur modèle haut de gamme.

Ci-dessous, vous retrouverez les dernières informations ayant attrait au OnePlus 9, ainsi que nos attentes vis-à-vis de la prochaine itération OnePlus. Lorsque de plus amples détails seront disponibles, nous mettrons à jour cet article et nous vous présenterons également la date de sortie et le prix estimé du smartphone Android.

Le OnePlus 9 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le smartphone phare de OnePlus pour 2021

Le smartphone phare de OnePlus pour 2021 Quand sera-t-il disponible ? Probablement entre mars et mai 2021

Probablement entre mars et mai 2021 Combien va-t-il coûter ? Il devrait être commercialisé à 699 €, minimum

OnePlus 8 et 8 Pro (Image credit: Future)

Nous disposons actuellement de très peu d’informations sur le lancement du OnePlus 9, mais comme beaucoup de constructeurs mobiles, OnePlus est plutôt fidèle à son calendrier de sorties d’une année sur l’autre. Nous nous attendons donc à ce que le lancement du OnePlus 9 ait lieu vers avril ou mai 2021.

OnePlus a l'habitude de teaser les mérites de ses smartphones quelques mois avant leur introduction officielle. Il est de ce fait possible que nous entendions un peu plus parler du OnePlus 9 à partir du mois de mars. Tandis que sa commercialisation prendra place une à deux semaines après son annonce.

Une source récente a divulgué à Android Central une sortie potentielle en mars 2021. La date exacte n'est pas claire, mais c'est notre meilleure information à ce jour.

En termes de prix, il est difficile d’établir une fourchette précise. Surtout parce que chaque téléphone OnePlus précédent a vu son tarif évoluer progressivement du milieu vers le haut de gamme, au fil des générations. Aujourd’hui, le OnePlus Nord est devenu le smartphone abordable de la marque, le OnePlus standard, lui, passe dans la catégorie des smartphones premium, au même titre que les Samsung Galaxy S et les iPhones.

Le OnePlus 8 a été lancé au prix de départ de 699 € l’an dernier, quand le OnePlus 8 Pro a été proposé au tarif de 899 €. Ce sont des investissements plus élevés que d'habitude, même s'ils n'atteignent pas encore le niveau budgétaire d’un Samsung Galaxy S21 ou S21 Plus/Ultra.

On parle de plus en plus de l'introduction prochaine d'un modèle OnePlus 9 Lite ou OnePlus 9E, qui pourrait peut-être offrir une solution plus abordable au sein de la gamme 2021.

Caractéristiques techniques du OnePlus 9

Des captures d'écran récentes présentent le design du OnePlus 9, ainsi que quelques détails sur sa configuration possible.

Selon les visuels, le OnePlus 9 sera équipé du processeur Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui correspond aux autres rumeurs que nous avons déjà entendues jusqu’ici. Une unité du OnePlus 9 aurait également fait son apparition sur eBay.

(Image credit: PhoneArena)

La première fuite concernant le OnePlus 9 portait sur le nom de code « Lemonade ». Une référence à la boisson sucrée populaire, à l'album de Beyonce, à la chanson d'Adam Friedman, ou simplement un mot choisi au hasard par un employé de OnePlus pour désigner le nouveau smartphone ? Le dernier cas cité semble le plus évident.

Nous avons en outre aperçu les premières versions non officielles du OnePlus 9 (voir ci-dessous), laissant supposer une taille d'écran apparemment plus grande que le modèle 6,55 pouces du OnePlus 8T - mais nous n'avons pas encore de diagonale exacte.

(Image credit: 91mobiles)

Vous pouvez découvrir ci-dessous certains rendus supposés afficher le OnePlus 9 Pro. On peut y voir une caméra à quatre objectifs et un écran de 6,55 pouces, qui semblent similaires aux images du OnePlus 9 ci-dessus.

Il est intéressant de noter que seuls deux des objectifs de la caméra arrière semblent assez grands pour accueillir un capteur principal, un ultra grand angle ou un téléobjectif, l'un d'entre eux pourrait d’ailleurs être absent.

Image 1 sur 2 (Image credit: OnLeaks/The Voice) Image 2 sur 2 (Image credit: OnLeaks/The Voice)

Nous avons aussi une idée de certaines des caractéristiques photo majeures du OnePlus 9. Celui-ci disposerait apparemment d’un objectif principal de 48 Mpx (produisant des images de 12 Mpx), d’un ultra grand angle de 48 Mpx et d’un troisième objectif inconnu.

En ce qui concerne le OnePlus 9 Pro, nous vous dévoilons ci-dessous des schémas intéressants publiés il y a peu. Ils nous permettent d'examiner de plus près la matrice de la caméra arrière, même si nous ne savons pas encore exactement quelles seront les spécifications de cette dernière.

(Image credit: OnePlus/Digital Chat Station)

Une référence que l'on pense associée au OnePlus 9 Pro révèle une puce Snapdragon 888 (que l'on s'attendrait à voir utilisée par toute la gamme), ainsi qu'une capacité de mémoire vive de 8 Go légèrement décevante - même si d'autres configurations seront certainement disponibles d’ici le lancement du smartphone.

Les scores obtenus dans le comparatif sont mitigés, avec des résultats plus ou moins bons pour les mono-coeurs et les multi-coeurs. Néanmoins, en supposant que le benchmark soit bien réel, OnePlus a tout le temps d'améliorer les performances de son futur téléphone haut de gamme.

Concernant son niveau d’autonomie, le OnePlus 9 serait équipé d'une technologie de charge rapide de 65W, d'une option de charge rapide sans fil de 30W et d'une batterie de 4 500 mAh à bord.

Et si vous espérez une résistance à l'eau dans la gamme OnePlus 9, vous pourriez avoir visé juste - mais seulement pour un modèle spécifique de la série. Une rumeur affirme effectivement que le OnePlus 9 Pro délivre un indice IP68 (ce qui signifie qu'il pourrait être immergé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes) - en revanche, les OnePlus 9 et OnePlus 9E n'auront pas d'indice IP officiel.

Ce que nous aimerions voir sur le OnePlus 9

OnePlus 8 Pro (Image credit: Truls Steinung)

1. Le chargement sans fil livré avec le OnePlus 9 standard

Le OnePlus 8 Pro est doté d'une fonction de recharge sans fil, mais si vous n'optez pas pour le Pro, vous perdez cette fonction. Ce qui n'est pas idéal pour les personnes qui souhaitent un appareil plus abordable tout en bénéficiant de la commodité de la recharge sans fil. Le OnePlus 9 corrigera peut-être cette absence en généralisant la recharge sans fil à l’ensemble des modèles de la génération 2021.

2. Un téléobjectif ajouté au sein du module photo

Voici un autre élément premium que OnePlus a zappé sur son modèle standard l’an dernier. Un téléobjectif vous permet de prendre des photos avec un zoom optique, en réduisant la distance sans perte de résolution. Les photos avec zoom sont ainsi plus détaillées que celles prises avec un objectif ultra grand angle. Or, OnePlus préfère l’insertion d’objectifs ultra grand angle plutôt que des téléobjectifs pour ses appareils mobiles standards.

Pour exploiter pleinement son potentiel photographique, nous aimerions que le OnePlus 9 dispose d'un téléobjectif et d'un appareil photo ultra grand angle, et non pas seulement de l'un ou l'autre - mais s'il faut en laisser tomber un, il faut au moins garder le téléobjectif.

3. Un objectif photo principal à plus haute résolution

Les OnePlus 8 et 8 Pro possèdent tous deux un objectif photo principal de 48 Mpx. Comme beaucoup d'autres constructeurs déploient des photophones avec une résolution maximum de 64 Mpx, voire même de 108 Mpx, il nous semble que cette définition reste un peu basse et nous aimerions voir une amélioration, avec un capteur principal offrant des pixels plus larges et donc des prises de vue plus nettes.

OnePlus Nord (Image credit: Future)

4. Deux caméras frontales en une

Le OnePlus Nord dispose de deux appareils photo autonomes, ce qui vous permet de prendre des portraits standard ou grand angle de vous-même et de vos amis. Nous aimerions que ce genre d’éléments soit intégré au OnePlus 9, car il peut vous offrir une grande polyvalence en matière de selfies.

La seconde caméra frontale n'aura pas nécessairement besoin d'un grand champ de vision - certains téléphones à double caméra autonome ont un capteur de profondeur qui se joint à la caméra principale, pour améliorer les effets de bokeh ou d'arrière-plan.

5. Un écran 4K sur le modèle Pro

Nous comptons aujourd’hui seulement quelques smartphones intégrant des écrans 4K, et ils viennent tous de Sony. Les exemples récents étant les Sony Xperia 1 et Xperia 1 II. Aucune autre société n'a essayé de fabriquer ce type d'écran à très haute résolution pour smartphone.

Bien sûr, un écran 4K est plutôt inutile dans la plupart des situations, et le 2K du OnePlus 8 Pro est généralement suffisant pour la plupart des gens. Mais un téléphone « Pro » est par définition destiné à un public plus exigeant. Et maintenant que la 5G apporte sur un plateau d’argent les jeux, films et séries TV UHD, nous devrions exiger du OnePlus 9 Pro, au moins, une véritable dalle 4K.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

6. Une batterie plus puissante

Le OnePlus 8 inclut une batterie de 4 300 mAh, qui passe à 4 510 mAh avec le OnePlus 8 Pro. Les batteries de 5 000 mAh sont assez fréquentes au sein de la dernière génération de smartphones haut de gamme - leur taille garantit que le téléphone durera aussi longtemps que possible entre chaque charge. Si le smartphone présente des caractéristiques techniques de pointe, comme un capteur principal de 108 Mpx ou un écran 4K, il aura aussi besoin d'une grosse batterie pour faire face à cet amas de puissance. Et même dans le cas contraire, il est toujours préférable d'ajouter une batterie plus grande, car cela augmente généralement sa durée de vie.

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Future)

8. Plus de différences avec la ligne Oppo Find X

Le OnePlus 8 Pro est très similaire à l’Oppo Find X2 Pro, les seules différences réelles jouant en faveur du OnePlus, avec quelques optimisations d'écran, une meilleure caméra principale et un prix plus élevé.

Ce n'est pas une comparaison aléatoire - OnePlus et Oppo appartiennent tous deux à BBK Electronics, tout comme Vivo et Realme, et sont donc considérés comme des sociétés sœurs. Une grande partie de la technologie développée par l'une se trouve forcément utilisée par l’autre.

Mais dans les lignes OnePlus 8 et Oppo Find X2, il semble qu'un peu trop de technologie commune soit partagée, et que les téléphones s’avèrent trop similaires. Nous désirons que le OnePlus 9 compte beaucoup moins de points communs avec les Oppo Find X3, afin que nous puissions bénéficier d’une rivalité accrue sur le terrain.