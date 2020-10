OnePlus 8T vs OnePlus 8 : le choix est-il évident ?

Le OnePlus 8T pourrait presque être considéré comme le OnePlus 9, car il embarque un grand nombre de mises à jour et de changements par rapport au OnePlus 8. Parmi ces derniers, comptez un taux de rafraîchissement plus élevé, plus de capteurs photo, une plus grande batterie et un chargement plus rapide.

Ci-dessous, nous avons examiné de près tous les aspects clés du nouveau téléphone et les avons comparés à ceux de son prédécesseur, afin que vous puissiez voir exactement en quoi sa conception et ses spécifications diffèrent ou se rejoignent.

Design

De face, le OnePlus 8 et le OnePlus 8T se ressemblent - les deux ont un aspect « tout écran » avec une caméra frontale dissimulée derrière un trou fin dans le coin supérieur gauche. Le OnePlus 8T remporte néanmoins la bataille esthétique de par son ratio cadre/écran de de 91,9%, là où celui du OnePlus 8 se limite à 88,7%.

A l'arrière, les différences sont plus apparentes. Le OnePlus 8 dispose d’un module photo central, le OnePlus 8T le positionne dans le coin supérieur gauche (comme à l’avant). La forme du second est également plus carrée.

(Image credit: TechRadar)

Les deux téléphones ont un dos en verre avec un logo OnePlus au milieu, mais les couleurs diffèrent. Avec le OnePlus 8T, vous avez le choix entre les teintes Aquamarine Green (vert) ou Lunar Silver (argent), tandis que le OnePlus 8 est disponible en Onyx Black (noir), Glacial Green (vert), Interstellar Glow (rose) ou Polar Silver (argent).

Les dimensions et le poids varient légèrement de l’un à l’autre. Le OnePlus 8T mesure 160,7 x 74,1 x 8,4 mm et pèse 188 g, tandis que le OnePlus 8 mesure 160,2 x 72,9 x 8 mm et pèse 180 g. Le 8T est donc plus grand, plus épais et plus lourd, mais la différence est négligeable.

Écran

À première vue, ces deux téléphones ont des écrans très similaires, puisqu'ils embarquent tous deux un AMOLED de 6,55 pouces 1080 x 2400 avec 402 pixels par pouce. Cependant, alors que le OnePlus 8 a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le OnePlus 8T le pousse à 120 Hz. Cela devrait rendre les images plus fluides, en particulier lorsqu'elles sont en mouvement.

Ce n'est pas une nouveauté pour l'entreprise, car le OnePlus 8 Pro a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le OnePlus 8 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Appareil photo

Vous aurez probablement remarqué que le OnePlus 8T a un bloc caméra plus grand que le OnePlus 8, et c'est parce qu'il doit intégrer un objectif supplémentaire.

Le 8T possède en effet un objectif principal de 48 Mpx f/1.7 avec stabilisation optique de l'image (OIS), plus un ultra grand angle de 16 Mpx f/2.2, un macro de 5 Mpx et un monochrome de 2 Mpx. Le OnePlus 8 délivre, quant à lui, un objectif principal de 48 Mpx f/1.75 avec OIS, un ultra grand angle de 16 Mpx f/2.2 et un macro de 2 Mpx.

En plus d’un objectif monochrome, le OnePlus 8T bénéficie d’une augmentation du nombre de mégapixels de l'objectif macro et d’un champ de vision plus large sur l’ultra grand angle (123° contre 116° pour le OnePlus 8). Ce qui vous permet de mieux cadrer vos prises de vue.

Le 8T a un objectif supplémentaire (Image credit: TechRadar)

OnePlus promet également une amélioration des photos en basse lumière et de la stabilisation vidéo, mais nous devrons soumettre le OnePlus 8T à un examen complet pour voir s'il est à la hauteur de nos exigences sur ce point spécifique.

Tout cela s'ajoute aux nouvelles fonctionnalités de l'appareil, comme le mode Portrait vidéo qui réalise des vidéos avec un effet bokeh naturel, similaire aux photos prises en mode portrait. A noter que les deux modèles proposent un enregistrement vidéo en 4K/60fps, et tous deux sont équipés d'un snapper 16 Mpx à objectif unique sur la face avant.

Autonomie

Le OnePlus 8T héberge une batterie de 4 500 mAh, ce qui le rend légèrement plus gros que le OnePlus 8, avec une batterie de 4 300 mAh. Reste à voir si celle du 8T sera aussi endurante que celle du OnePlus 8, tenant plus d'une journée en usage standard.

Le OnePlus 8T semble plutôt creuser l’écart sur la charge rapide, avec un chargeur de 65W, tandis que le OnePlus 8 se contente d’une puissance maximale de 30W. La société affirme que le 8T peut se recharger complètement en 39 minutes. Lors de nos tests, nous avons constaté que le OnePlus 8 pouvait se recharger de 0 à 100% en une heure environ.

Notez qu'aucun de ces téléphones ne prend en charge la recharge sans fil - pour profiter de cette option, vous devrez vous tourner vers le OnePlus 8 Pro.

Le OnePlus 8T se charge plus vite (Image credit: TechRadar)

Caractéristiques techniques

Le OnePlus 8 et le OnePlus 8T sont tous deux alimentés par une puce Snapdragon 865, et tous deux sont livrés avec un choix de 8 ou 12 Go de RAM. Nous nous attendons donc à des performances très similaires. Les deux téléphones prennent également en charge la 5G et disposent de 128 ou 256 Go de stockage - bien que le 8T emploie en plus la norme de stockage UFS 3.1, qui est légèrement plus rapide que l'UFS 3.0 du OnePlus 8.

Quant au système d'exploitation, le OnePlus 8T fonctionne sous Android 11, alors que le OnePlus 8 tourne actuellement sous Android 10. Il devrait supporter une mise à jour d'ici peu.

Côté surcouche, vous serez sous OxygenOS 11 pour le 8T versus Oxygen 10 pour le 8. D’après OnePlus, la mise à jour est nettement plus rapide - mais là encore, nous pourrons compter sur une réactualisation du OnePlus 8 sous peu.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le OnePlus 8 est bien sûr déjà disponible, et il a été lancé pour un prix de départ de 699 €, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le constructeur a cependant commencé à le vendre à un prix inférieur, dans certaines régions. Il devrait se stabiliser à 599 €, tandis que la version 12 Go de RAM / 256 Go de stockage est porté à 799 €.

Le OnePlus 8T, quant à lui, sera vendu dès le 20 octobre à partir de 599 €, toujours avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pourrez également l’obtenir avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 699 €.

(Image credit: TechRadar)

Comme d'habitude avec le passage à un modèle T, il n'est pas utile de se mettre à niveau si vous possédez déjà le OnePlus 8. En revanche, si vous cherchez un nouveau smartphone OnePlus en cette fin d’année, il y a suffisamment d’innovations et de meilleures performances sur le OnePlus 8T pour que ce soit probablement le meilleur achat.

Notre test complet de l’appareil devrait arriver sous peu, et vous permettra de juger en toute connaissance de cause.