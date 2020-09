La Nvidia GeForce RTX 3070 est-elle un meilleur achat que la PS5 ou la Xbox Series X ?

Avec la sortie de la Nvidia GeForce RTX 3070, Nvidia pourrait bien changer la donne dans le domaine des jeux PC de milieu de gamme. Elle est proposée au prix de 499 $ (environ 420 €), tout en offrant des performances que Nvidia prétend supérieures à celles de la RTX 2080 Ti - aujourd’hui commercialisé aux alentours de 1000 €.

Cette carte graphique sera lancée en octobre, donc nous n'avons évidemment pas pu la tester par nous-mêmes. Nous n'allons pas vous inviter à sauter sur la précommande pour l'instant. Mais si tout ce que Nvidia avance se confirme en matière de performances graphiques brutes, ce sera un bien meilleur investissement que la PS5 et la Xbox Series X. Surtout si vous avez déjà un PC de jeu décent sous la main. Et dans le cas où vous devriez monter un nouveau PC, notez que les jeux console ont toujours un coût initial plus élevé que les jeux PC.

(Image credit: Nvidia)

Parlons de l'énergie brute

Malgré le faste et les circonstances qui ont entouré l'événement spécial GeForce, Nvidia a lancé assez discrètement les spécifications complètes des trois cartes annoncées ce 1er septembre. Et, bien au-delà du fait que la Nvidia GeForce RTX 3070 est limitée à seulement 8 Go de VRAM, elle contient 5 888 cœurs CUDA avec une fréquence boost de 1,73 GHz. Nous évoquons ici environ 20,3 TFLOPS de performances graphiques, ce qui est supérieur aux 12 TFLOPS promis par la Xbox Series X et aux 10,28 TFLOPS de la PS5. Voire même aux 13 TFLOPS de la RTX 2080 Ti.

La RTX 3070 sera capable de fournir des performances de jeu en 4K, sans les sacrifices que les consoles devront faire - comme les faibles niveaux de détails et la perte de l'anticrénelage. Si vous disposez déjà d’une console Sony ou Microsoft et que vous cherchez à la mettre à niveau, sachez que l’investissement sera peu ou prou identique. Pour l'instant, les rumeurs indiquent que la PS5 coûtera 499 dollars, tout comme la RTX 3070. A la différence près que vous obtiendrez cette seconde plus tôt et qu’elle s’avérera nettement plus performante pour jouer en 4K avec RTX On.

(Image credit: Nvidia)

IO s'est tellement amélioré

L'une des annonces qui sera probablement ignorée est celle de RTX IO. Sur un PC, les API de stockage traditionnelles sont arrivées là où l'unité centrale devait acheminer les données de votre stockage vers votre carte graphique. Nvidia RTX IO supprime cet intermédiaire.

Cette nouvelle API de stockage Nvidia fonctionnera en parallèle avec la nouvelle API DirectStorage de Microsoft pour multiplier par 100 les performances graphiques. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de tester cet apport théorique, il se veut remarquablement similaire à la technologie de stockage révolutionnaire présentée dans la PS5, et signifie que les joueurs PC n'auront pas à s'inquiéter d'être à la traîne en matière de technologie de stockage.

Selon Nvidia, « les GPU GeForce RTX sont capables de décompresser au-delà des limites même des SSD Gen4, déchargeant ainsi des dizaines de cœurs de leur fardeau pour offrir une performance globale maximale sur les jeux de la prochaine génération ».

Il convient toutefois de noter que si vous voulez vraiment en tirer le meilleur parti, vous aurez probablement besoin d'un SSD PCIe 4.0. Juste pour être sûr d'éliminer autant de goulets d'étranglement que possible.

(Image credit: Guerilla Games/@SirAlphamale)

Peut-on encore parler d’exclusivité ?

Et, bien sûr, lorsque nous parlons de support gaming sur lequel les gens devraient (ou ne devraient pas) dépenser leur argent durement gagné, le sujet des jeux exclusifs va inévitablement être abordé. Pourtant, là encore, la RTX 3070 demeure un investissement plus rentable.

Tout le monde sait déjà que Microsoft sortira ses exclusivités Xbox simultanément sur Xbox Series X et PC, dans le cadre du service d'abonnement Game Pass. Automatiquement, un support PC alimenté par une RTX 3070 possède dès lors une plus grande valeur.

Côté Sony, il est prévu de porter encore plus d’exclusivités sur PC, grâce notamment au succès massif de Death Stranding et d’Horizon Zero Dawn.

Les jeux Xbox et PlayStation vont tous deux vivre sur PC, ce qui ne laisse en gros que les jeux Nintendo comme inaccessibles sur PC. Or, s’il est possible d’obtenir des performances plus nettes sur PC, avec un catalogue de jeux bien plus large, pourquoi jouer encore sur console… à prix égal ?

(Image credit: Insominac Games)

Faut-il sauter la nouvelle génération de consoles ?

Deux choses nous attirent indéniablement sur la future PS5 : sa technologie SSD révolutionnaire et les nouveaux jeux exclusifs de Sony pour lesquels nous avons un faible, notamment les simulations sportives.

Avec Nvidia RTX IO, combiné avec l'AMD Ryzen 9 3900X, nous pourrons avoir accès à des performances SSD qui seront probablement équivalentes - sinon plus rapides - à celles que l'on trouve sur la PS5.

De plus, comme presque tous les jeux PlayStation finissent par arriver sur PC, la PS5 deviendra un PC miniature verrouillé, qu’il est impossible de mettre à niveau. Même constat pour la Xbox Series X.

Pour résumer : avec la RTX 3070 qui sortira au même prix que la RTX 2070 de milieu de gamme, il apparaît peu prudent de sauter sur l'une des consoles de la prochaine génération, surtout si vous vous amusez déjà sur une console de jeu encore décente.