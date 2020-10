Tous les téléviseurs Samsung QLED 2020 sont désormais en vente - si vous pouvez vous les offrir

A la recherche d’un nouveau téléviseur Samsung ? Le plus grand fabricant de téléviseurs au monde vient de lancer officiellement sa gamme de téléviseurs QLED 2020, ce qui signifie que vous pouvez enfin mettre la main sur les derniers et surtout les meilleurs écrans Ultra Haute Définition de Samsung.

En termes de nouveaux modèles, il existe une multitude de modèles QLED 4K inédits mais aussi des téléviseurs haut de gamme 8K, si vous disposez de plusieurs milliers d'euros à investir.

Le fleuron 8K de cette collection Samsung 2020 est le Q950TS QLED. Commencez à faire des économies, la dalle la plus petite (65 pouces tout de même) vous coûtera la modique somme de 5999 €. Deux autres variantes QLED 8K se révèlent plus « abordables » : les Q800T et Q900T, dont les versions 65’’ sont vendues respectivement à 3999 € et 4999 €.

Bien évidemment, les téléviseurs 4K pourront vous apparaître plus rentables en ces temps d’incertitude financière. Pour 799 €, vous aurez la possibilité d’installer dans votre salon le Q60T de 43 pouces. Ce téléviseur à éclairage périphérique offre une colorimétrie et des niveaux de luminosité époustouflants. Plus vous avancez dans les gammes - Q70T, Q80T, Q85T, Q90T -, plus vous bénéficierez d’améliorations progressives en termes de traitement de l’image, de fonctionnalités avancées et de robustesse.

Certains autres modèles, comme le Q65T ou le Q95T, ne diffèrent des séries parentes Q60T et Q90T que par une couleur distinctive ou par l'ajout du boîtier One Connect pour dissimuler les câbles.

Des cadres design dans votre salon

Autre invitée de cette édition 2020, la gamme The Frame de Samsung comprend des TV-tableaux admirables qui embarquent une qualité d’image Ultra HD dans un design des plus surprenants. Avec des cadres noir, blanc ou chêne qui transforme votre téléviseur QLED en pièce de musée.

Vous pouvez vous offrir une version compacte de 32 pouces de ce téléviseur conceptuel - peut-être le téléviseur le plus haut de gamme que nous ayons jamais vu à cette taille - et le poser sur une étagère, sans que ça ne jure avec le reste de votre déco. Si vous préférez les grands formats, le nouveau modèle 75 pouces est également disponible. A 3490 €, six fois le coût du modèle 32’’.

Enfin, les téléphiles chauvins apprécieront la série The Serif, imaginée par deux designers français : Ronan et Erwan Bouroullec. Constitués de pieds amovibles, ces téléviseurs se positionnent n’importe où dans votre intérieur avec des couleurs flamboyantes, dignes de Samsung. Les modèles The Serif sont commercialisés en blanc ou bleu-gris, et en trois tailles : 43’’, 49’’ et 55’’. De 1199 à 1499 €.