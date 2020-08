Apple : un nouveau service appelé Apple One arriverait en même temps que l'iPhone 12

Apple semble avoir beaucoup de choses à annoncer dans les mois à venir. En plus de ses nouveaux iPhone 12 et d'une possible Apple Watch 6, la société a apparemment aussi prévu de lancer une toute nouvelle offre du nom d'Apple One.

C'est en tout cas ce qu'à déclaré le journal Bloomberg dont les sources seraient des personnes proches du projet. Celles-ci affirmant qu'Apple One serait une offre regroupant plusieurs services Apple à un prix réduit.

Il y aurait plusieurs "niveaux" pour cette offre, l'offre de base comprendrait à la fois Apple Music et Apple TV Plus, suivi d'une autre version plus onéreuse qui ajouterait également Apple Arcade. Un autre palier vous donnerait ensuite accès à Apple News tandis que le dernier niveau vous offrirait en outre plus de stockage iCloud.

Ces mêmes sources affirment également qu'Apple travaillerait actuellement sur un tout nouveau service qui offrirait des cours de sport virtuels, et qui serait accessible sur iPhone, iPad et Apple TV. Ce service ferait également partie de l'un des forfaits Apple One haut de gamme.

Dépenser plus pour économiser ?

Les offres d'Apple et leur agencement peuvent encore être sujettes à des changements d’ici à leur annonce. Donc même si ces sources ont raison, il reste possible qu'Apple ne fournisse pas ce service sous cette forme exacte à l'arrivée. Mais l'idée de base est apparemment de motiver les gens à s'abonner à plus de services en leur offrant des réductions qui avoisineraient les 2 à 5 dollars par mois.

Les offres Apple One seraient également compatibles avec le partage familial d'Apple, ce qui signifie que jusqu'à six personnes pourraient y accéder simultanément.

Si cette offre est réellement en cours de préparation, nous devrions bientôt en connaître les détails officiels, car les sources affirment qu'elle serait lancée en octobre en même temps que l'iPhone 12. Une nouvelle information qui vient renforcer les rumeurs selon lesquelles l'iPhone 12 ne serait pas lancé en septembre cette année.

Nous serons bien sur présents pour couvrir l’intégralité des annonces concernant ces futures offres Apple dès lors qu'elles seront connues, alors restez à l'écoute sur TechRadar pour de futures mises à jour.