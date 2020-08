Apple TV Plus : un accord a été trouvé avec Martin Scorsese pour plusieurs films

Le réalisateur Martin Scorsese a signé un nouvel accord majeur avec Apple TV Plus, alors que le service de streaming d'Apple continue d'ajouter des réalisateurs de prestige à son catalogue.

Ce nouvel accord accordera à Apple un droit de veto sur les nouveaux scripts et projets sur lesquels travaille la société Sikelia Productions de Scorsese. Il est donc très probable que ceux-ci finissent sur Apple TV Plus dans les années à venir.

Avec une filmographie comprenant Les Infiltrés, Les Affranchis, Aviator et Shutter Island, Scorsese est bien évidemment un nom de choix à associer à un service de streaming et nous redonne l'espoir qu'Apple TV Plus puisse commencer à proposer des programmes plus sérieux que ceux qu'elle a proposé jusqu'à présent.

Le cinéma croque dans la pomme du streaming

En mai 2020, nous entendions parler pour la première fois de Killers of the Flower Moon, le nouveau film du réalisateur qui mettra en vedette Leonardo DiCaprio et qui est destiné au service de streaming d'Apple. Le budget du film devrait s'élever à plus de 180 millions de dollars, soit plus que les 159 millions de dollars de The Irishman, qui était déjà à sa sortie le film le plus cher de l’histoire de Netflix.

Cet accord avec Apple TV Plus est surprenant à plusieurs égards, étant donné le succès qu’à rencontré Scorsese avec The Irishman, mais il se peut qu'Apple ait eu tout simplement plus d'argent à proposer au réalisateur.

À son lancement, Apple TV Plus avait manqué à convaincre par sa gamme de programmes trop restreinte, une intégration mal amenée avec l'application Apple TV et un manque de clarté quant à la véritable cible du service. Mais il est de plus en plus évident qu'Apple veut devenir le nouveau foyer des programmes de prestige et des grands noms du milieu. Avec des personnalités comme Tom Hanks, Steven Spielberg ou encore Oprah Winfrey qui ont toutes signé sur la plateforme, Apple est en train de se donner les moyens de ses ambitions.

Ajouté à cela le fait qu’Apple TV Plus est gratuit pendant un an pour les nouveaux acheteurs d'iPhone ou de Macbook et le potentiel de croissance de sa base d’utilisateurs s'en retrouve multiplié, comme pour Amazon qui avait regroupé son service de streaming avec son offre Amazon Prime.