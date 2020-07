Le prix du futur OnePlus Nord devrait être plus bas que le modèle actuel

Le OnePlus Nord est l'un des smartphones milieu de gamme les plus populaires de l'année. Et même s'il n'a été lancé que tout récemment, il semblerait qu'un nouveau modèle soit d’ores et déjà dans les cartons. Avec un prix qui pourrait à nouveau être revu à la baisse.

C’est le site XDA Developers qui en aurait trouvé la preuve en déterrant les mentions d’un smartphone du nom de "Billie" dans le code d’OxygenOS 10.5 (la dernière version de l'interface utilisée par OnePlus sur ses téléphones).

Bien que le nom définitif du modèle ne soit pas mentionné, il s'agirait d'un smartphone milieu de gamme puisque la référence "Billie" était également associée dans le code à celle du "SM6350". Un alias utilisé pour désigner le processeur Snapdragon 690 de Qualcomm.

Il s'agit ici d'une puce moins puissante que le Snapdragon 765G du OnePlus Nord, ce qui laisse présager que le futur modèle sera plus abordable. Cela ne signifie pas pour autant qu'il perdra en qualité et puissance, car le Snapdragon 690 supporte lui aussi la 5G ainsi qu'un certain nombre d'autres fonctionnalités dites "haut de gamme". Comme un taux de rafraîchissement de 120 Hz lorsqu'il est allié d'un écran FHD+ et la possibilité de prendre des photos de 198 Mpx.

Cela ne signifie pas non plus dire que ce smartphone à venir disposera forcément de toutes ces fonctionnalités, mais simplement que le processeur embarqué aura la capacité de les prendre en charge.

OnePlus ne perd pas le Nord

En fait, il est même possible que plus d'un nouveau modèle de la gamme OnePlus Nord soit en préparation actuellement. En effet, des appareils portant les alias "BE2025", "BE2026", "BE2028" et "BE2029" ont également été repérés dans le code d’OxygenOS. A moins qu'il ne s'agisse de variantes du fameux smartphone "Billie".

A noter que le OnePlus Nord original portait le nom de code "Avicii" (DJ suédois) et s’était vu attribuer les numéros de modèle "AC2001" et "AC2003". D’après XDA Developers la mention "BE" dans les nouveaux numéros de modèle détectés ainsi que le nom de code "Billie" serait une référence directe à Billie Eilish (chanteuse et compositrice américaine).

Ce sont ces liens avec le domaine musical et la mention d’un processeur milieu de gamme qui nous font donc penser avoir affaire à un nouveau smartphone de la série OnePlus Nord. Et non pas d'un smartphone haut de gamme comme pourra l’être le OnePlus 8T par exemple (qui devrait vraisemblablement arriver d’ici la fin de l'année).

Dernier indice et non des moindres, publié quelques jours avant le lancement du OnePlus Nord initial : la référence à un smartphone OnePlus équipé d’un processeur Snapdragon 690 aperçu sur Geekbench. Il pourrait de ce fait évoquer un OnePlus Nord Lite ou un appareil équivalent, mais si celui-ci est programmé pour arriver dans les prochains mois, nous devrions en savoir plus assez rapidement.