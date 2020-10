Canon développe un nouvel EOS R avec capteur APS-C, plus rapide et plus compact

Canon vient seulement de sortir l'EOS M50 Mark II, et pourtant le constructeur est déjà en discussions pour apporter une mise à niveau de son appareil photo plein format EOS R. Un projet qui est resté théorique durant des mois… jusqu’aujourd’hui.

Canon Rumors - la source la mieux informée sur les innovations de la société - rapporte en effet qu'un appareil photo à monture RF, avec capteur APS-C, serait en cours de développement et pourrait être annoncé au cours du second semestre 2021. En outre, Canon Rumors avance que la firme ne sortira aucun objectif RF-S en complément du nouvel appareil photo en question. A la place, nous aurions droit à des objectifs inédits qui s'adapteront aux snappers plein format de la marque et au futur EOS R remodelé.

Selon le site, cet appareil photo serait destiné aux photographes et vidéastes sportifs, Canon ayant apparemment développé un tout nouveau capteur APS-C spécifiquement pour ce modèle. Cela signifie qu'il s’avérera probablement aussi rapide (sinon plus) que les EOS R5 et R6, qu'il se caractérisera par une fréquence d'images élevée et qu'il embarquerait le dernier Dual Pixel Autofocus II du constructeur.

Avec un capteur plus petit sous le capot, il y a de fortes chances pour que ce boitier soit le plus compact de la gamme EOS R, ce qui en ferait un appareil photo de voyage très attrayant. S'il est plus petit que l'EOS RP, il reste à voir comment il équilibrera les longs objectifs zoom utilisés par les photographes sportifs.

On ne sait rien d'autre pour l'instant sur cette prochaine édition, mais on a tout le temps d'en découvrir plus d’ici la fin de l’année et, potentiellement, durant le salon CP+ de février 2021.