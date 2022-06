Vous êtes sous Windows 7 ou 8.1 ? Vous ne pourrez plus jouer à l’un des jeux Resident Evil les plus populaires

Capcom vient de partager un communiqué officiel présentant les nouvelles exigences système de Resident Evil 3 Remake sur la plateforme Steam.

Selon le document (opens in new tab), après l'installation de la dernière mise à jour du jeu, vous ne pourrez lancer l’édition Steam du titre survival horror uniquement sur Windows 10, et non plus depuis Windows 7 et 8.1 comme auparavant. Non seulement cela, mais les spécifications liées à DirectX et aux cartes graphiques ont également été complètement modifiées.

Pour continuer à exécuter la version actuelle de Resident Evil 3 Remake , les propriétaires de ce dernier doivent choisir l'option "Se déconnecter" chaque fois qu'ils démarrent le jeu. La société a également prévenu qu'une fois la mise à jour appliquée, il n'est pas possible de revenir à la version précédente, même en procédant à une désinstallation.

Avec ou sans DRM ?

Les joueurs PC qui achètent un titre avec un système de gestion des droits numériques (DRM) courent toujours le risque d'être radiés ou, comme dans le cas présent, d'appliquer des correctifs non désirés. Mais beaucoup l'acceptent comme un élément nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit de bénéficier de prix souvent bien moins élevés que ceux des jeux console.

Cependant, l'annonce de Capcom rappelle que les jeux protégés par des DRM ne sont pas entièrement vôtres et qu'ils peuvent être modifiés ou révoqués à tout moment. Et bien que les politiques de remboursement deviennent plus courantes, elles ne sont pas omniprésentes et peuvent également se retrouver limitées ou abandonnées avec peu ou pas de préavis.

En revanche, la version physique d'un jeu console, dont le prix est plus élevé, s’avère garantie après achat. Elle ne peut être modifiée sans le consentement du joueur. Et même les versions numériques se révèlent plus difficiles à modifier qu'un jeu PC avec DRM.

Quel que soit votre choix, il est important de comprendre tous les risques liés à votre support, bien évidemment.